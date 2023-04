La oposición respondió al discurso de Cristina Kirchner

Varios referentes opositores cuestionaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de su discurso en la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la ex mandataria nacional "habla como si no integrara" la gestión actual: "Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. El modelo kirchnerista está agotado".

La presidenta del Consejo Nacional del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, afirmó que el "pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza" y agregó: "El peor gobierno de la historia: su obra final".

En diálogo con LN+, Bullrich calificó de "mentirosa" a la líder del Frente de Todos y argumentó que durante su discurso optó por confrontar con la figura de Javier Milei para perjudicar a Juntos por el Cambio.

“Cristina lo hace [mencionar a Milei] porque quiere que perdamos nosotros. Entonces dice 'levanto a Milei y me lo pongo como enemigo'”, analizó la referente de JxC.

“Eso es no entender la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Milei es una persona que ha crecido, pero Juntos por el Cambio es una fuerza potente”, observó. Cristina Kirchner en La Plata. Foto: NA

“Más allá de que esa pueda ser la estrategia de Cristina Kirchner, nosotros tenemos intendentes, gobernadores y contamos con la posibilidad de pasara todas las leyes. Estamos apuntalados en las provincias, ganamos prácticamente todas las elecciones y tenemos un gran armado electoral”, razonó Bullrich.

“El discurso de Cristina es un discurso que está absolutamente desligado de la obra real. Es la ficción. La obra real es la pobreza, el 120% de inflación, las escuelas destruidas y la inseguridad”, agregó la ex ministra de la gestión Cambiemos.

Por otra parte, acusó a la titular del Senado de haber apoyado el régimen de convertibilidad. “Hoy Cristina estuvo hablando de modelos económicos y ella una gran defensora de la convertibilidad. Es una mentirosa. Defendió la convertibilidad incluso hasta después de la caída de la misma”.

Más reacciones al discurso de CFK

El diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, que blanco de duras críticas por parte de la ex mandataria, tuiteó: "Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien".

La diputada del PRO María Eugenia Vidal no solo apuntó contra la titular del Senado, sino que aprovechó para cuestionar a Nicolás Trotta, que fue ministro de Educación durante la pandemia: "Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la Escuela Justicialista Néstor Kirchner".

José Luis Espert, diputado y líder de Avanza Libertad, señaló: "Cristina dice ahora que el déficit fiscal no genera inflación sino la devaluación del peso y si hay déficit es porque se paga poco Impuesto a las Ganancias (a pesar que nos violan con el resto de los impuestos). Intérnenla".