Las ex empleadas del municipio de Paclín repudiaron el fallo de la Corte en su contra: "Lo están protegiendo al intendente"

Laura Varela y Analía Ríos, ex empleadas del municipio de Paclín habían denunciado al intendente Eduardo Menecier por la falta de pago de sus haberes, discriminación y persecución política. Sin embargo, la corte falló en contra de las ex empleadas a pesar de que se habían presentado pruebas de Varela y Ríos, a diferencia de sus compañeros varones, no recibieron ningún pago correspondiente a su trabajo por contrato con el municipio. Por esta razón, cuestionaron a la justicia y señalaron que esta protege políticamente al intendente, además no haber en la corte perspectiva de género.

Varela y Ríos fueron contratadas en el año 2020, con una prórroga hasta fines del año pasado para cumplir funciones en el Concejo Deliberante. Según explicaron las mujeres en diálogo con La Unión , no pudieron cobrar ningún mes, a diferencia de sus compañeros varones. A raíz de esto, durante dos años, pasaron por diferentes etapas, desde reclamos ante la presidencia del Concejo y Ministerio de Trabajo hasta llegar a judicializar la manifestación.

Finalmente, la corte falló en contra su contra, a pesar de las pruebas presentadas. Al respecto, Laura Varela le comentó a este medio que “esto es una gran discriminación de parte del intendente”, y destacaron que sus compañeros varones no tuvieron el mismo problema de ellas logrando cobrar en tiempo y forma.

Varela y Ríos, además, cuestionaron el fallo, manifestando que se sintieron nuevamente discriminadas, y apuntaron contra la justicia ante su falta de perspectiva de género. “Siento que es una cuestión política. Lo están protegiendo al intendente”, dijo Varela, mientras que Ríos agregó “fuimos discriminadas nuevamente”, y luego explicó: “Hay tres mujeres que tenían el poder para ser la voz nuestra en este caso de injusticia total y son las que votaron en contra nuestro teniendo todas las pruebas a favor nuestro.”

Ambas ex empleadas, antes de conocer el fallo, habían recurrido al INADI, que hizo lugar a su denuncia por discriminación y violencia institucional, por lo cual tendrán una mediación el día viernes 19 de agosto. “No entendemos por qué solo dos mujeres, de las cuatro personas que ingresaron al municipio, somos las que no pudimos cobrar. Los dos varones cobraron en tiempo y forma, con la misma categoría, con el mismo instrumento legal que fueron nombrados.” manifestó Ríos.

Además, la ex empleada del municipio de Paclín expresó que esperan que “el intendente dé la cara", y dijeron que no tuvieron más respuesta del funcionario más que una carta intimidatoria que les habría enviado.

Finalmente, señalaron que la sensación que les dejó el fallo es negativa y desilusionante respecto a la justicia local. “No podemos esperar mucho de la justicia catamarqueña. Responden al poder político, esa es la sensación que tenemos” aseveró Ríos.