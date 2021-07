Lleva cuatro meses esperando que operen de la vesícula a su hijo en el hospital San Juan Bautista y no le dan turno

Una madre dirigió un escrito al gobernador Raúl Jalil a través de su cuenta de Facebook, en el cual reclamó que estuvo esperando seis horas en vano en la guardia del hospital San Juan Bautista junto a su hijo, que necesita ser operado de vesícula de manera urgente. La mujer contó que estuvo aguardando que llegue el cirujano para que le realice la anhelada intervención, pero finalmente volvieron a rechazarle el pedido, fundamentando que insista en pedir el turno electrónico, la misma respuesta que, según la madre del adolescente, le vienen dando desde hace 4 meses.

"Para que nos diga lo mismo de todas las semanas, ¡desde hace cuatro meses!, que insistamos en sacar turno vía WhatsApp para que a mi hijo lo puedan operar de la vesícula. Nos pasa esto que él, mi hijo de 16 años, tiene esos ataques tan dolorosos dos o tres veces por semanas, vamos al hospital y lo único que hacen es decirnos que insistamos con el turno para el consultorio externo con el cirujano. Unos cuantos sueros calmantes y a la casa", relató.

Posteriormente, expresó que está "tan cansada de este sistema nefasto que tenemos de la salud, cansada de verlo a mi hijo sufrir de dolores, de verlo cada día que está más flaquito porque prácticamente no puede ni tomar agua".

"Entiendo a todo el personal de Salud con este tema de la pandemia no están haciendo demás urgencias con frecuencia que antes, pero hasta dónde Sr. gobernador Raúl Jalil, no porque tengamos que ir a la salud pública nos pueden tener así. Y no se olvide que donde terminan sus derechos, el de los médicos, profesionales y demás, empieza el de mi hijo y de todos los pacientes que tenemos que penar para conseguir una solución. Pido por favor que se solucione lo de mi hijo y de muchas personas más que están en la misma situación que él o quizá peor. ¡Empatía, Sr. Gobernador! Qué sistema de Salud nefasto que tiene Catamarca", concluyó.