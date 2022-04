Masiva protesta de agrupaciones de izquierda frente a Anses

Organizaciones de izquierda materializan en estos momentos una importante manifestación frente a la sede local de la Agencia Nacional de Seguridad Social. Es en reclamo por la agilización en el trámite del bono anunciado por el gobierno nacional.

Rubén Carrizo, uno de los manifestantes indicó a Diario La Unión que “todo el tiempo la página está colapsada y acá todos los que estamos ya contamos con el CBU porque estamos anotados Programa Potenciar, por lo que no se debería hacer la actualización”.

Seguidamente comentó que el trámite “es engorroso” y que “la inmensa mayoría no pudo ingresar”.

El manifestante comentó que Anses, tiene la opción para poder constatar rápidamente no solo los datos sino las cargas que puede tener quien ya está inscripto en un programa y de esta manera descartar a quienes no deben ser aceptados en este nuevo bono. “Ellos lo pueden chequear fácil pero no lo hacen”.

Los movilizados ante la falta de respuesta, decidieron desconcentrarse.

Al lugar luego arribaron, generando un caos vehicular en San Martín y Ayacucho, la agrupación del MST, quienes se manifestaban en contra las políticas del Gobierno.

Para poder obtener mayor visibilización, este grupo ahora marcha hacia la Plaza 25 de Mayo.

NOTICIA EN DESARROLLO