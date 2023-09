Massa apuntó contra la oposición: "No vamos a cerrar el PAMI ni les vamos a recortar el 13%"

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó este domingo en Hurlingham un acto con unos 200 jubilados, en el que cuestionó duramente a la oposición y aseguró que, si gana las próximas elecciones, no va “a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP ni se les va a recortar el 13%”.

Junto a la directora del organismo, Luana Volnovich, y al aspirante a intendente local por el oficialismo, Damián Selci, el actual ministro de Economía anunció formalmente un bono de $45.000 para los adultos mayores de 60 años con ingresos de hasta una vez y medio del haber mínimo.

“Quiero decirles que un país que no tiene memoria, no tiene futuro, y la mejor manera de tener memoria es siendo agradecidos con aquellos que construyeron el camino hasta acá, que son nuestros héroes, nuestros jubilados y pensionados. Mis abuelos fueron muy importantes en mi vida, siempre los recuerdo y siempre les agradezco. No tiene que ver solo con la convicción política, sino con la formación personal. No vamos a cerrar el PAMi, no van a volver las AFJP, ni vamos a recortar las jubilaciones ni los medicamentos. Muy por el contrario, vamos a aumentar el presupuesto”, aseguró.

Al tomar la palabra, el funcionario nacional comenzó felicitando al organismo liderado por Volnovich por haber “mejorado la oferta en materia de atención a la salud” en el último tiempo y les pidió a los presentes “que lo defiendan, no solo con su voto, sino también hablando con su familia”.

“Hace mucho tiempo que trabajo con jubilados y jubiladas. Muchos de los que están acá seguramente se acordarán de que, allá por el 2003, me tocó devolver el 13% que les había sacado alguien que hoy compite por la Presidencia, Patricia Bullrich”, señaló,

Luego, apuntó, aunque sin nombrarlo directamente, contra Milei, al criticar a las “AFJP, que ahora las quieren hacer volver”, y remarcó que, “lamentablemente, todavía existen unas 20 mil personas que cobran entre 9 y 44 mil pesos” bajo ese mecanismo.

“Esa es la realidad de lo que representó ese sistema en términos de ahorro. Cuando hablan de que vuelva, en realidad, lo que están haciendo es destruyendo lo que se llama el pacto intergeneracional, que es que aquellos que han aportado a lo largo del tiempo, vivan de los ingresos que genera la sociedad y que aquellos que todavía están trabajando, aporten para que los que ya se retiraron puedan vivir dignamente”, explicó.

Por último, Massa reconoció que el país se encuentra “en un momento complicado”, pero remarcó que, “así como se priorizó a los jubilados para el Previaje y a la hora de diseñar el sistema de medicamentos”, también se está haciendo con la entrega de “bonos y refuerzo adicional en la canasta básica”.

“Les pido que nos ayuden a contarles a los más jóvenes qué significa que, en nombre del supuesto equilibrio fiscal, se cierre el PAMI, y qué significaría eso en el bolsillo de los jubilados. Que les cuenten qué significa que vuelvan las AFJP, no solo para los adultos mayores, sino también para aquel que está trabajando, mostrando los ejemplos de aquellos que lo perdieron todo”, agregó.

De esta manera, el candidato del oficialismo anunció oficialmente el beneficio, que consistirá en el pago de 3 cuotas de $15.000 cada una, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, a jubiladas y jubilados mayores de 60 años con haberes de hasta una vez y media la jubilación mínima y que estén afiliados al PAMI. La jubilación mínima de septiembre, sin bonos, es de $87.489, con lo que un haber y medio significa que cobrarán el bono jubiladas y jubilados que perciban haberes de hasta 131.233 pesos.