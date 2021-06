Mujeres de la UCR pidieron que no se cuestione a la concejala que denunció a Enrique Sir por acoso

Tras la denuncia que presentó la concejala capitalina, Alicia Paz (FRCS-Cambiemos), la semana pasada por acoso y hostigamiento contra el dirigente radical Enrique Sir, Ramonas Atrevidas, el grupo de siete mujeres radicales que fue sancionado por cuestionar la candidatura de Roberto Gómez a presidente del comité provincial del partido por estar denunciado por abuso sexual, se pronunció sobre la presentación judicial que radicó la edila y expresó:

"Nos persiguieron oprobiosamente. Y, al hacerlo, colocaban como centro de sus fundamentos la integridad de nuestro partido. La misma que en su calidad de agresores sexuales rehúsan observar haciendo uso y abuso de las estructuras organizacionales para poner a salvo 'su buen nombre y honor' en detrimento de quienes osen plantear una perspectiva diferente", puntualizaron las mujeres de la UCR de Catamarca.

En tanto, manifestaron que desde hace aproximadamente veinte días conocían las circunstancias que tomaron estado público. "Y guardamos silencio prudente por respeto a la víctima, por respeto a su propio proceso de asimilación de sucesos ocurridos y, guardamos silencio, porque aún con nuestras heridas en proceso de reparación resulta de extrema preocupación la repetición de conductas y el temor por la posible reiteración de hechos de violencia política en nuestro partido", acotaron.

"Por aquellos días, en una componenda de lealtades mal entendidas, emprendieron una verdadera caza de brujas; digno de las condiciones culturales del medioevo donde el oscurantismo y la censura a las noveles ideas concluían con el despojo de aquellos que planteaban razones diferentes al orden establecido, para beneficio de aquellos que amparados en sus cuotas de poder aplicaban la furia de la sinrazón", agregaron Claudia Vera, Gabriela Nieva Larcher, Jessica Nieto, Natalia Herrera, María Luisa Moreno. Vilma Canceco y Gabriela Lobo Vergara.

Posteriormente, señalaron que entre enero y mayo las persiguieron. "Hoy, comprendemos que razones no les faltaban. Motivos no ligados a convicciones o perspectivas que a pesar de ser disidentes no por ello menos respetables. Nos persiguieron porque sus razones estaban atadas a los mismos hechos que nosotras condenamos y que ellos mismos perpetraron o defendieron. Había que callar las voces y disciplinar con resortes institucionales extremos que sirvieran de dispositivo ejemplificador para quienes en un futuro se atrevan a expresar palabra alguna, relacionada a hechos de esta naturaleza", sostuvieron las dirigentes.

"Observamos con preocupación la metodología puesta a rodar, amén del caso que deberá dirimirse en la justicia. Por ello, expresamos nuestro repudio a los hechos penales que se denuncian y manifestamos nuestro rechazo a su utilización para hostigar y mansillar el nombre de la persona denunciante, ya que a poco de conocerse el hecho pusieron a circular en redes sociales mensajes intimidatorios y de hostigamiento hacia su persona en un claro modus operandi que busca amedrentar toda acción judicial e institucional posterior", sentenciaron.

Cabe recordar que Enrique Sir, histórico dirigente de la UCR, había solicitado a la comisión especial de poderes del partido la no incorporación de Jessica Nieto, intergrante de las Ramonas, al máximo órgano del partido. De esta manera, el radical había pedido que Nieto no acceda al cargo como convencional titular por la Capital para el período 2020-2022.

Sir había acusado que "la dirigente fue encontrada responsable de incurrir en las infracciones partidarias contenidas en los artículos 10 inc. 4 último párrafo y 13 inc. 5, los cuales prescriben que los integrantes de la UCR deben evitar los ataques públicos por razones de política interna a otros correligionarios y que queda prohibido a los afiliados injuriar, calumniar o difamar por cualquier medio a afiliados o autoridades partidarias".

Más adelante, las radicales expresaron que "es la similar metodología que hasta el día de hoy sigue perpetrándose contra las 7 mujeres que cuestionamos una candidatura partidaria por hechos de abuso sexual. Hoy nuestra Correligionaria decidió poner fin a años de silencio, mientras el agresor y quienes lo acompañan sigue en su derrotero con idénticas prácticas de misoginia. El violento no cambia".

Finalmente, instaron al partido a establecer los mecanismos necesarios y de urgente y necesaria salud institucional que evite transitar por el camino del oprobio, "tanto a la persona que denunció el hecho de violencia, como a quienes decidan acompañarla en el proceso que inició en ámbitos judiciales".

"Instamos a todxs los actores de nuestro partido a reservarse el debido respeto que la situación indeseable imprime a la vida de la persona que lo padece, evitando caer en el cuestionamiento de sus condiciones humanas y agregando violencia política e institucional a una circunstancia de por si dolorosa e incómoda", solicitaron.

Según trascendió, la presentación ingresó a la Fiscalía General y luego fue derivada a la fiscalía 7, que dio intervención a uno de los Juzgados de Familia.