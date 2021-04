Internas de la UCR: nuevamente apuntaron contra las Mujeres Radicales

Enrique Abraham Sir, afiliado de la UCR, solicitó a la comisión especial de poderes del partido la no incorporación de Jessica Nieto al máximo órgano del partido. De esta manera, el radical pidió que Nieto no acceda al cargo como convencional titular por la Capital para el período 2020-2022.

En este sentido, acusó que "la dirigente fue encontrada responsable de incurrir en las infracciones partidarias contenidas en los artículos 10 inc. 4 último párrafo y 13 inc. 5, los cuales prescriben que los integrantes de la UCR deben evitar los ataques públicos por razones de política interna a otros correligionarios y que queda prohibido a los afiliados injuriar, calumniar o difamar por cualquier medio a afiliados o autoridades partidarias".

Posteriormente, en la misiva elevada advierte que lo realmente grave de la situación es que "la afiliada Nieto ya emitió expresiones injuriantes, las cuales fueron públicas y notorias, razón por la cual el Tribunal de Conducta de nuestro partido le aplicó una sanción efectiva de 5 meses de suspensión para el cargo que fue elegida".

Además, expresó que mal puede acceder al "importante espacio" estando vigente una sanción en su contra "por haber llevado a cabo serias y cuestionables conductas en perjuicio de otro afiliado al partido y que representan un juicio de valor negativo en su contra".

Por último, aseguró que "no puede admitirse que un órgano democráticamente constituido como la convención y, en particular, esta comisión de poderes se mantenga ajena a esos principios [...] La convención provincial no puede incorporar a la electa en cuestión hasta tanto la Justicia Federal con competencia electoral resuelva su situación".