Nace la Red de Mujeres Concejalas del Norte Grande

Organizado por la Red Provincial de Concejalas de Catamarca, el encuentro tuvo el objetivo de fortalecer el trabajo que vienen realizando cada una en su territorio a partir del apoyo de esta gran Red.

La bienvenida estuvo a cargo de la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, quien expresó que para las mujeres es importante participar en política, pero para la polítca es más importante aún que las mujeres se involucren. "Tenemos una sensibilidad extra y sabemos donde poner el ojo y el corazón. Somos nosotras las que caminamos el territorio, tocamos puertas y nos involucramos", aseguró.

A continuación el gobernador Raúl Jalil pidió a las asistentes continuar trabajando en una agenda que incluya a todas y todos, con una mirada equitativa y a largo plazo.

El intendente de Fray Mamerto Esquiu, Guillermo Ferreyra, recordó el trabajo de la Federación Argentina de Municipios que junto a Verónica Magario, Victoria Tolosa Paz y María Higonet fueron las iniciadoras de la Red de Concejalas de la provincia de Buenos Aires, que continuó creciendo hasta conformar la Red Federal.

Por su parte, la senadora nacional Inés Blas (Catamarca) comentó: "Siempre juntarnos es una instancia de reflexión que nos lleva a excelentes reusltados. Es el momento oportuno para trazar una agenda en común que pueda mirar hacia el género desde las Lesgislaturas provinciales, Concejos Deliberantes y el Congreso de la Nación". Y agregó: "Ojalá hoy podamos construir una agenda que pueda visibilizar la pos pandemia y todo aquello en lo que deberemos trabajar para acercar a los ciudadanos y mejorar las condiciones en las que este flajelo nos ha dejado".

La diputada nacional Silvana Ginocchio (Catamarca) expresó que como mujeres tienen muchos desafíos y mucho por celebrar, especialmente una lucha que no es contra nadie sino a favor de la igualdad de oportunidades.

A continuación, la diputada provincial Cecilia Guerrero (Catamarca) comenzó su alocución recordando a Estela de Carlotto en su cumpleaños. "Quiero recordar a otra gran mujer que llevó adelante una lucha sostenida transformando el dolor en valor y la angustia en compromiso de lucha", enfatizó.

También hizo un llamado de unidad: "Las mujeres somos la base de sustentacion de la política y como mujeres hermanadas tenemos la obligación de despojarnos de mezquindades, priorizar el interés de los argentinos y ese no es otro que el bienestar del pueblo".

Por su parte, Ayelén Borda, concejala de General Paz (Buenos Aires) comentó: "Empezamos diciendo que somos una red y sí que los somos. Aprendimos a abrazarnos, a mirarnos a través de los Zoom, a conocernos, a encontrarnos. Aprendimos también que la sororidad es darnos las manos pero también es hacernos piecito para que la otra llegue. Sabemos de las desigualdades, sabemos que la paridad es muchas veces letra muerta, que no llega a cada Concejo Deliberante, pero somos las mujeres las que estamos en la calle, que vamos al encuentro y somos capaces de estar a cargo de las presidencias de los Concejos Deliberantes, pero sobre todo somos capaces de ser las próximas intendentas de nuestros distritos".

La diputada por La Rioja, Beba Aguirre de Soria remarcó: "La Red viene haciendo ruido y esto no siempre cae simpático, porque no es simplemente hacer ruido sino que vamos por espacios de poder. Queremos más diputadas, intendentas, senadoras, gobernadoras y presidentas. y esto no les causa simpatía". "Tenemos que tener en claro que siempre llegar de a una es fácil, llegar con todas es lo difícil y la diferencia en la política la vamos a hacer nosotras siempre y cuando entendamos que debemos llegar todas", aseveró.

Lucía Corpacci, diputada nacional por Catamarca recordó:"Cuando asumí como gobernadora hubo mucha resistencia de muchas mujeres (...) y tenía la doble responsabilidad de hacer las cosas bien porque me habían elegido y también porque tenía clarísimo que era la puerta que se abría o no para otras mujeres, y eso les va a pasar". Y agregó: "Nosotras declamamos la sororidad, pero la sororidad se vive y se practica no se declama. No alcanza con que la subamos para que llegue, la política es un camino dificil, tiene que llegar y la tenemos que sostener, ayudar, porque es la cara de todas nosotras".

La subsecretaria de Abordaje y Gestión Territorial, María Higonet citó a Evita con su mensaje "donde hay una necesidad hay un derecho", y puntualizó: "Mientras siga habiendo argentinos y argentinas con necesidades, nosotras y nosotros los peronistas tenemos que estar ahí y tiene que ser el único sentido, eje y fin de cada una".

Posteriormente, los senadores provinciales Maximiliano Brumec, Raúl Barot y Oscar Vera hicieron entrega a la Concejala Belky Pennise Zavaley (Valle Viejo - Catamarca) en representación de la Red Provincial de Concejalas de Catamarca de la Declaración de Interés parlamentario del Encuentro. Vale destacar que también fue reconocido por la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante de Valle Viejo.

En ese momento las ediles Belky Pennise Zavaley (Valle Viejo - Catamarca), Ivana Ibañez (Capital - Catamarca) y Verónica Segura (Fray Mamerto Esquiu - Catamarca) tomaron un momento para saludar y agradecer la presencia y esfuerzo de las compañeras y las invitaron a iniciar el intercambio comentando las temáticas que vienen trabajando y haciendo propuestas para conformar una agenda común de trabajo.

Hicieron uso de la palabra las concejalas: Melina Morgestei (Las Talitas - Tucumán), Verónica Valente (San Salvador de Jujuy - Jujuy), Roxana Figueroa (Belén - Catamarca), Rocío Córdoba (San Blas de los Sauces - La Rioja), Paola Alvarez (Caleta Olivia - Santa Cruz), (Córdoba), Josefina Gonzalez (Puerto Vilelas - Chaco), Zulma Monzon (Puerto Vilelas - Chaco), Victoria Alamo (Chilecito - La Rioja), Lorena Monroy (Santa María - Catamarca), Gabriela Sosa (San José de Santa María - Catamarca), Rosana Solohaga (Saujil - Catamarca), Emilia Arroyo (Alberdi - Tucumán), Carolina Reynaga (Quimilí - Santiago del Estero), Lidia Martin (Pozo Hondo - Santiago del Estero) y Andrea Lobo (Huillapima - Catamarca).

Luego de que cada una expresara sus aportes se llegó a la decisión unanime de conformar la Red de Concejalas del Norte Grande, quedando registrada la voluntad en la firma de un acta acuerdo. También se establecieron algunas prioridades como: trabajar por el cumplimiento de la paridad de género, reforzar la presencia territorial, poner el foco en los/as jóvenes, pensar el federalismo desde los interiores profundos y realizar el 1º Encuentro como Red conformada en la provincia de Jujuy.

Fue una jornada de emociones, recuerdos y compromiso renovado. Donde no faltaron las alusiones a las grandes referencias: Perón, Evita, Néstor y Cristina con un fuerte deseo de unidad.