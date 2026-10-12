"Nos vemos pronto en la Argentina": el mensaje del Papa y la expectativa por su visita

El Papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano al arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, en un encuentro que adquirió especial relevancia luego de que el Pontífice anunciara que será sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar. Tras la audiencia, el prelado argentino aseguró que lo encontró "normal", "de buen semblante" y con "buen aspecto", y transmitió la impresión de que el Santo Padre afronta la intervención con tranquilidad.

La reunión se produjo a pocas horas de la operación prevista para este martes en el Policlínico Gemelli. Durante la conversación, Lozano consultó directamente al Papa sobre su estado de salud y recibió una respuesta que, según relató, lo dejó tranquilo respecto de cómo se encontraba el Pontífice antes de ingresar al centro médico.

"Yo sí le pregunté si se sentía bien y él me dijo que sí, que se sentía muy bien y que estaba confiado", contó el arzobispo durante una entrevista con radio Rivadavia.

León XIV, sin embargo, no le brindó detalles específicos sobre la intervención quirúrgica. El anuncio de su problema de salud había sido realizado el domingo, después del rezo del Ángelus, cuando informó sobre la detección de un nódulo en el pulmón. De acuerdo con lo comunicado por el propio Pontífice, el nódulo fue identificado durante unos controles médicos, en una fase muy temprana y bien localizado. La operación tiene como objetivo extirparlo y, según la información difundida por el Vaticano, la internación posterior se extendería alrededor de una semana.

Una audiencia casi en dudas

El encuentro entre Lozano y León XIV había sido solicitado aproximadamente tres meses antes, cuando todavía no se conocía el problema de salud del Papa ni se había confirmado oficialmente su visita a la Argentina.

El arzobispo viajó a Roma en su carácter de asesor general de la Acción Católica Argentina para participar de un encuentro internacional de esa organización. En ese contexto, la audiencia con el Santo Padre formaba parte de una agenda que había comenzado a organizarse mucho antes de que la operación se convirtiera en una preocupación pública.

Sin embargo, el anuncio realizado por el Pontífice el domingo abrió la posibilidad de que la reunión fuera suspendida. Lozano reconoció que contempló esa alternativa hasta el último momento, debido a la situación médica y a la eventual necesidad de modificar las actividades previstas.

"Yo pensé que se cancelaba después de lo que él anunció ayer en la plaza. Ya fui dispuesto a que me dijeran que se había cancelado toda la agenda del Papa de estos días", relató.

Finalmente, León XIV mantuvo la audiencia y también su agenda del lunes. La reunión se extendió por casi media hora y permitió abordar distintos asuntos vinculados con la Iglesia en la Argentina, las actividades pastorales de San Juan y el trabajo de la Acción Católica.

La Iglesia argentina, las vocaciones y la situación social

Durante la conversación, el arzobispo le transmitió al Pontífice la alegría de los argentinos por la posibilidad de recibirlo próximamente y le agradeció su compromiso con la paz.

"Le comenté lo que necesitábamos de su palabra de paz, tan pertinente", señaló Lozano al recordar el intercambio.

El diálogo también incluyó preguntas específicas del Papa sobre la realidad eclesial de San Juan y las iniciativas que se desarrollan en esa jurisdicción. Según contó el arzobispo, León XIV se interesó por conocer la situación del seminario, las vocaciones sacerdotales, la Universidad Católica de Cuyo y la pastoral juvenil. Asimismo, ambos conversaron sobre la situación social de la Argentina, dentro de un intercambio que Lozano describió como fluido y marcado por preguntas puntuales del Pontífice.

Monseñor Jorge Lozano

El prelado destacó la disposición del Papa para interiorizarse sobre las distintas realidades que le fueron presentadas. Según expresó, León XIV "se preocupó por informarse y saber cosas del lugar".

La conversación permitió, de esta manera, combinar cuestiones vinculadas con la vida de la Iglesia y su presencia en la sociedad argentina con el interés del Pontífice por las actividades pastorales y educativas que se desarrollan en San Juan.

Antes de despedirse, Lozano también le transmitió al Papa el cariño y las oraciones del pueblo argentino. La respuesta del Santo Padre fue de agradecimiento, aunque el arzobispo aclaró que no le dio mayor trascendencia al gesto en ese momento.

"Me dijo 'muchas gracias', pero no le dio mayor trascendencia ahí, en el momento", agregó.

"Nos vemos pronto en la Argentina"

Uno de los momentos más significativos del encuentro se produjo al finalizar la audiencia, cuando ambos intercambiaron unas palabras de despedida que volvieron a poner en primer plano la visita apostólica prevista para noviembre.

Lozano explicó que no le preguntó expresamente al Papa si viajaría a la Argentina. Sin embargo, indicó que durante la conversación no se planteó la posibilidad de cancelar el viaje.

Al despedirse, el arzobispo le expresó: "Nos volveremos a ver en algún momento". La respuesta de León XIV fue directa: "Nos vemos pronto en la Argentina". La frase adquirió especial relevancia porque llegó después del anuncio de la operación y en medio de las dudas que surgieron sobre la posibilidad de que el problema de salud obligara a modificar los planes del Pontífice.

Aunque el intercambio no incluyó una confirmación formal de eventuales cambios o ratificaciones del cronograma, el mensaje del Papa volvió a alimentar las expectativas sobre su llegada al país.