El Papa León XIV será operado mañana del nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli

El Papa León XIV será hospitalizado mañana martes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado en una etapa muy temprana. La confirmación fue difundida por la Oficina de Prensa del Vaticano, que anunció el ingreso del pontífice al centro sanitario para realizar el procedimiento.

La decisión de avanzar con la operación se produjo después de que los médicos identificaran la presencia de un pequeño nódulo en el pulmón. Según la información difundida, los profesionales consideran oportuno intervenir cuanto antes, por lo que la cirugía fue programada para esta semana.

El propio León XIV había anticipado la situación tras el rezo del Ángelus del domingo 11 de octubre, cuando comunicó que los médicos habían encontrado un «pequeño nódulo localizado» en el pulmón, detectado en una fase muy temprana, y que había decidido someterse a una operación para extirparlo.

Aunque el Vaticano confirmó la hospitalización para este martes, todavía no se precisó el momento exacto en que se realizará la intervención. La información disponible tampoco establece si la operación tendrá lugar el mismo día del ingreso o en una jornada posterior.

La duración de la hospitalización es otro de los aspectos pendientes de definición. De acuerdo con las primeras estimaciones difundidas, la recuperación requeriría al menos una semana, aunque los tiempos definitivos estarán sujetos a la evolución del pontífice después de la cirugía.

La internación obligará a modificar su agenda

La hospitalización de León XIV tendrá consecuencias inmediatas sobre sus compromisos institucionales y religiosos. El ingreso al Hospital Gemelli obligará a suspender distintas actividades previstas para los próximos días, entre ellas ceremonias y celebraciones vinculadas con encuentros de alcance internacional.

Uno de los compromisos afectados es la entrega de la primera Medalla de Sostenibilidad Papa León XIV, prevista para este martes por la tarde. El pontífice tenía previsto entregar la distinción al cardenal jesuita Michael Czerny en el Borgo Laudato Si', situado en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo.

Sin embargo, debido a la intervención quirúrgica, la ceremonia se desarrollará finalmente sin la presencia del Santo Padre.

La modificación también alcanzará a la misa de clausura del encuentro internacional dedicado a la familia, organizado con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia, impulsada por el papa Francisco.

León XIV tenía previsto presidir la celebración este miércoles junto con los presidentes de las conferencias episcopales que se encuentran reunidos en el Vaticano. Finalmente, será el cardenal Luis Antonio Tagle quien lo sustituya. Tagle fue nombrado por el propio pontífice el viernes como decano del Colegio Cardenalicio.

De esta manera, la operación no solo alterará las actividades personales del Papa, sino también compromisos religiosos e institucionales que requerirán la participación de otras autoridades eclesiásticas.

Las habitaciones del Gemelli ya están preparadas

Mientras se organiza la hospitalización, en el Hospital Gemelli ya se encuentran preparadas las habitaciones habitualmente reservadas para el Papa.

Las instalaciones permanecían vacías desde el alta médica de Francisco, registrada el 23 de marzo de 2025, después de una internación de 38 días provocada por complicaciones derivadas de una bronquitis. La preparación de estas dependencias forma parte de los preparativos para recibir a León XIV, cuyo ingreso está previsto para este martes a última hora de la mañana.

Por el momento, no se difundieron precisiones adicionales sobre la duración de la estadía hospitalaria ni sobre los plazos concretos para la reanudación de las actividades habituales. La recuperación será un factor determinante para establecer cuándo podrá retomar sus compromisos públicos.

El viaje apostólico a Sudamérica, bajo expectativa

La intervención quirúrgica se produce a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La proximidad de esa gira constituye uno de los puntos de atención en torno a la evolución del pontífice, ya que la recuperación de la operación podría incidir en la organización de las actividades previstas para esas fechas.

Durante el saludo que dirigió el domingo a los ciudadanos peruanos reunidos en la plaza de San Pedro en procesión por el «Señor de los Milagros», León XIV expresó: «Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré». Las palabras del Papa fueron interpretadas por analistas vaticanos como una señal de su firme voluntad de concretar el viaje a Sudamérica. No obstante, la agenda prevista deberá evaluarse de acuerdo con los tiempos de recuperación posteriores a la intervención.

La gira contempla tres países de la región y representa un compromiso de relevancia dentro de las actividades programadas para noviembre. Por esa razón, la evolución de la salud del pontífice será un elemento central para determinar si podrá cumplir con el itinerario anunciado.

Los compromisos previstos para las próximas semanas

Además de las actividades suspendidas por la internación, la agenda de León XIV incluye otros encuentros cuya realización dependerá de su recuperación.

Para el jueves 22 de octubre está anunciada una audiencia con los participantes de la conferencia internacional «Trazando nuevos mapas de esperanza», un evento comunicado por el Dicasterio para la Educación. La celebración de esta audiencia quedará sujeta a los tiempos de recuperación del pontífice y a las decisiones que se adopten en los próximos días.

Otro de los compromisos pendientes de confirmación es la participación del Papa en la conferencia interreligiosa por la paz organizada por la comunidad de Sant'Egidio en Asís, prevista para el 27 de octubre.

El encuentro tendrá lugar 40 años después de la reunión histórica convocada por el papa Juan Pablo II, una referencia que otorga especial relevancia a la convocatoria. Sin embargo, la presencia de León XIV todavía no fue confirmada.

La agenda también incluía compromisos que, en circunstancias habituales, forman parte de la organización semanal del pontífice. El martes 13 de octubre ya figuraba como una jornada sin actividades públicas, debido a que León XIV suele aprovechar ese día para viajar a Castel Gandolfo y descansar. La hospitalización modificará, por lo tanto, una jornada que originalmente estaba reservada para ese propósito.

Oraciones y mensajes de apoyo

La noticia de la operación generó expresiones de acompañamiento desde diferentes lugares del mundo. Obispos de países como Estados Unidos y Filipinas, junto con integrantes de la orden agustiniana a la que pertenece el Papa, se sumaron a las oraciones por su salud.

También dirigentes de Argentina y de otros países latinoamericanos manifestaron su cercanía con el Santo Padre. Las muestras de apoyo se producen mientras se aguardan mayores precisiones sobre la intervención, la evolución posterior y el tiempo que deberá permanecer internado.

León XIV, de 71 años y de nacionalidad estadounidense, había mantenido sus actividades públicas hasta el anuncio de la operación. La decisión de someterse a la cirugía se conoció después de la detección del nódulo pulmonar, que el propio pontífice describió como pequeño y localizado, y que fue identificado en una fase temprana.