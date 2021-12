Páez presentará un proyecto de prevención para espacios gastronómicos

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Alejandro Páez adelantó que presentará un proyecto de Ley Provincial, que busca brindar a los lugares gastronómicos (bares, restaurantes, casas de comidas, etc.), herramientas de prevención con capacitaciones en procedimientos de primeros auxilios.

El objetivo de la iniciativa es que en caso de que ocurran accidentes, personal de los locales gastronómicos tengan el conocimiento necesario y sepan los procedimientos adecuados que les permitan salvar vidas, sobre todo cuando la vida de alguien depende de algunos minutos.

“Los locales de gastronomía son espacios dónde los ciudadanos asisten a comer, familias enteras ocupan estos espacios de día y de noche, y todos están expuestos a atragantarse con la comida alguna vez, pero en aquellos casos donde el atragantamiento es total y no parcial, en muy poco tiempo la persona pierde el conocimiento por no poder respirar, y si no hay alguna persona que sepa ciertos procedimientos como la conocida Maniobra de Hemlich, la persona atragantada puede llegar a fallecer por asfixia en cuestión de minutos. Creo que podemos adelantarnos a esto dándoles herramientas de capacitación gratuita al personal de los locales gastronómicos para saber cómo proceder en alguno de estos casos”, son algunos de los fundamentos de la iniciativa que fue propuesta por referentes del sector gastronómico.