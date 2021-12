Polémica por el tratamiento del proyecto del Presupuesto 2022

Tras las declaraciones que realizó días atrás la diputada electa de Juntos por el Cambio, Silvana Carrizo donde cuestionó el tratamiento del proyecto del Presupuesto Provincial 2022 que envió el Poder Ejecutivo a la legislatura y deslizó posibles acuerdos políticos entre los distintos sectores, el diputado Augusto Barros le respondió y descartó que el Frente de Todos lleve adelante este tipos de prácticas teniendo en cuenta que tienen la mayoría calificada.

“No integro la comisión de Hacienda, sin embargo estoy interiorizado que se está avanzando sobre la tratativa de lograr un despacho unificado con la oposición y aprobarlo el próximo martes. Si hay factibilidad o no de que un diputado electo que aún no asumió pueda participar del análisis del proyecto del Presupuesto de la Provincia, lo va resolver el presidente de la comisión. Estimo que va poder participar como público, pero me parece que no tiene ni voz, ni voto en la comisión”, dijo Barros respecto al pedido de Silvana Carrizo de participar de las reuniones donde se debate el presupuesto en declaraciones radiales.

Bloque unipersonal

Para el diputado oficialista “Carrizo viene con intenciones de discutir todo, desde antes de asumir, ella sabe bien como es el mecanismo fue diputada. En una estricta interpretación reglamentaria lo único que tiene voz y voto son los integrantes de la comisión, y lo único que alternativamente pueden tener voz pero no voto son el resto diputados que no son integrante de esa comisión. Y si tienen dudas que supuestamente le asume se reúna con los integrantes de la oposición y hable con ellos. Seguramente le van a escuchar y le van a dar respuestas del caso, del bloque que supuestamente va integrar, excepto que venga pensando en formalizar un bloque unipersonal”.

Con respecto a la relación del oficialismo y de la oposición dentro de la Cámara, el diputado del Frente de Todos dijo que en todas las épocas hubo situaciones en que la Cámara aprobó determinadas leyes con consenso e incluso durante el periodo donde Silvana Carrizo fue diputada. Señaló que sí no busca trabajar con consenso sería una guerra permanente entre sectores y no llegaría a nada.

“Más obligado está el oficialismo de llegar a acuerdos porque entendemos que hay leyes que necesitan o requieren necesariamente el acuerdo de toda la cámara. Tener consenso no es lo mismo que tener negocio, son dos cosas distintas. Actualmente tenemos mayoría califica, creen realmente que necesitamos un acuerdo de otra índole con la oposición para aprobar alguna ley. En próxima conformación de la cámara vamos hacer 24 legisladores, no necesitamos lo que la diputada electa quiere deslizar por bajo de la alfombra”, concluyó Barros