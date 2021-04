Preocupación por el descenso de edad de los pacientes internados por COVID-19

El ministro de Comunicación, Guillermo Andrada, expresó la preocupación que existe en el Comité Operativo de Emergencia para la prevención de Coronavirus y Dengue por el aumento de casos de COVID-19 y el descenso en el promedio de edad de los pacientes internados.

"Estamos preocupados por la característica que está comenzando a adquirir este incremento de casos. El Gobernador tomó decisiones muy acertadas en un inicio de la pandemia, como el crear el Hospital Carlos Malbrán para brindar atención especializada y el uso de barbijo, cuando nadie hablaba de los asintomáticos", valoró el funcionario.

Asimismo, advirtió que los pacientes internados son cada vez más jóvenes, y por ende grupo etario que más tarde accederán a la vacuna en función del Plan Operativo de Vacunación COVID-19, elaborado a partir de las directivas del Plan Estratégico para la Vacunación en la República Argentina diagramado por el Ministerio de Salud la Nación, adecuándolo a la realidad local.

“Hoy la ocupación de la Terapia Intensiva del Hospital Carlos Malbrán tiene una edad promedio menor a la media de los últimos meses. Y si sumamos la Intermedia, se reduce aún más. Esto nos hace poner en alerta y la población debe advertir que hay que desterrar la idea de que esta es una enfermedad de adultos mayores", subrayó el titular de la cartera de Comunicación de Catamarca.

A su vez, Andrada destacó la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno provincial con las dosis que llegan de Nación: "es muy importante, porque con la primera dosis ya se generan anticuerpos y baja el porcentaje de letalidad y hospitalización del COVID-19". No obstante, aclaró que "cuando el virus se contagia, puede haber mutaciones y eso nos complica porque aunque tengamos una población vacunada, el virus va a ser diferente".

En este contexto, recordó que existen países vecinos que tienen un porcentaje de población vacunada más elevado que Argentina, “pero que por relajación de todas las demás medidas de protección y cuidado personal, las cuales es indispensable continuar manteniendo, igual sus ciudadanos se contagiaron. El hecho de estar vacunado no impide que puedas contraer coronavirus, aunque de forma más morigerada, y formar parte de una cadena de contagios. Así es como se puede producir una mutación y la aparición de nuevas cepas".

Por ello, el ministro instó a la población en general y a los jóvenes en particular a respetar las medidas de distanciamiento social, uso del barbijo, alcohol en gel y mantener los ambientes con circulación de aire, para frenar la propagación del virus, al tiempo que lamentó que algunas personas aún no tomen conciencia de la importancia de respetar las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Provincial para hacer frente a la pandemia. En ese orden, lamentó las fiestas clandestinas que debieron desbaratar las fuerzas de Seguridad en los últimos días.



Clases virtuales

Además, Guillermo Andrada hizo hincapié en que la premisa del Gobernador Raúl Jalil es que haya clases presenciales. “Él más que nadie sabe que las clases son necesarias para la integración y aprendizaje de los alumnos. Pero también tiene en claro que si hay un aumento de casos que pueden poner en peligro a la población, tiene que tomar medidas. Para nosotros el aula no es un foco de contagios, sino que al restringir las clases presenciales el objetivo es disminuir la circulación del virus que se puede generar con la llegada del alumno y del docente a la escuela", remarcó, y añadió que las clases no se encuentran suspendidas, sino que en Catamarca continúan dictándose en forma virtual.

Por último, el ministro de Comunicación destacó todo el trabajo que vienen realizando desde el inicio de la pandemia, hace ya más de un año, la ministra de Salud, Claudia Palladino, junto a todo el equipo sanitario de la provincia, al igual que el titular de la cartera de Seguridad, Gustavo Aguirre, y a las fuerzas de seguridad de Catamarca.