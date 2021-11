Reclamo de los diputados del FdT por los vuelos a Catamarca

Los diputados catamarqueños del Frente de Todos solicitaron que Aerolíneas Argentinas fije una “Tarifa Única Regional” (TUR) para los vuelos a la región NOA -que cubren distancias similares-, como estrategia federal para el incentivo turístico regional post pandemia.

El proyecto de resolución fue redactado por la diputada Silvana Ginocchio y firmado también por Lucía Corpacci y Dante López Rodríguez.

Actualmente no sólo ya no quedan pasajes a Catamarca hasta el 7 de diciembre, sino que además el viaje es ostensiblemente más caro que un destino similar como Santiago del Estero o Tucumán, lo que provoca un claro perjuicio contra nuestra provincia.

“La Tarifa Única Regional (TUR) para el NOA es el camino que permitirá romper con las asimetrías existentes en función de una demanda atada a la conveniencia económica de elegir destinos en función de la tarifa aérea”, dicen los diputados en su proyecto.

En el año 2020, Ginocchio había solicitado que Aerolíneas disponga una frecuencia diaria entre Catamarca y Buenos Aires. Ya en aquel proyecto había subrayado que el costo de los pasajes “es mayor en comparación con los vuelos de cabotaje hacia otras provincias de igual o mayor distancia que Catamarca, situación que acrecienta una desigualdad y falta de equilibrio en nuestra diversa Argentina”, los cual “perjudica el tráfico y el desarrollo de la economía provincial”.

Ginocchio y Corpacci ya tuvieron una reunión con las autoridades de Aerolíneas Argentinas, y no descartan solicitar todas las nuevas audiencias que sean necesarias para la gestión, adelantaron.

Es necesario establecer la Tarifa Única Regional para el NOA “a los efectos de generar las condiciones que permitan a las provincias que la integran Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, posicionarse de manera equitativa como destinos turísticos de elección”.

La diferencia de tarifas, dicen los diputados, “perjudica el incesante trabajo que se lleva adelante desde el Gobierno Provincial a efectos de posicionar a la Provincia de Catamarca como destino turístico e integrarla en condiciones de igualdad a los circuitos turísticos”.

“Una Tarifa Única Regional, sumado a un rediseño de cronograma de vuelos y frecuencias en esta zona, permitiría desplegar aún más el enorme potencial que tiene no sólo nuestra Provincia, sino también la región NOA en materia de turismo”.

La frecuencia en el servicio de vuelos y las tarifas tienen impacto en el sector del turismo y los servicios que demanda, que aglutina a emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa de nuestra provincia y región.