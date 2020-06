Salta: el Gobernador advirtió que la gente se está relajando y por eso reforzará las restricciones en la circulación

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció este domingo por la noche la decisión de restringir la circulación en el centro de las ciudades de la provincia con más de 30 mil habitantes y el acceso a los centros comerciales y supermercados, a la vez que anticipó que se endurecerán los controles sobre el uso de barbijo y el distanciamiento social.

“Está claro que hay un gran relajamiento de la sociedad y esto nos preocupa, porque la gente está saliendo a buscar el virus”, expresó el mandatario durante una transmisión que hizo por las redes sociales.

Esta provincia se encuentra transitando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, luego de haber logrado salir del aislamiento, con ninguna muerte registrada y un acumulado de 27 casos positivos, según cifras oficiales.

En el anuncio, Sáenz precisó que para restringir la circulación en accesos a “supermercados, centros comerciales, ferias y galerías de las ciudades de más de 30 mil habitantes”, durante toda la semana “se volverán a establecer controles según la terminación” de los documentos nacionales de identidad.

“Lunes, miércoles y viernes tendrán acceso los DNI terminados en números pares; los martes, jueves y sábados, los impares; mientras que los domingos, como no hay tanta circulación en el centro, podrán hacerlo pares e impares”, detalló.



Además, el gobernador advirtió que se va a “endurecer el control del uso del barbijo y el distanciamiento social”, y les pidió a los intendentes controles “más estrictos y el cumplimiento de los protocolos de los distintos rubros que se fueron flexibilizando” durante las últimas semanas, ya que la circulación en Salta pasó del 52 al 79 por ciento.

No obstante, Sáenz aclaró que todavía no tiene “argumentos ni fundamentos para volver a la fase 1 del aislamiento, porque no hay circulación comunitaria en la provincia”, pero agregó que de todas formas van a ser “estrictos en los controles” de actividades para que se cumplan las normas sanitarias.

Incluso, dijo que esta semana el Comité Operativo de Emergencia (COE) evaluará “el comportamiento de cada uno de estos” sectores y adelantó que si no ven “un cambio” van a tener que “retroceder” para poder “cuidar la salud y la vida de los salteños”.

También agradeció que el virus no se haya “cobrado la vida de ningún” habitante de esta provincia, aunque asumió que “la situación puede cambiar”, por lo que la evaluación es “día a día” y, en ese marco, reiteró que es fundamental “la responsabilidad individual”.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter el mandatario ratificó que Salta se encuentra en una situación que “obliga” a las autoridades locales a “tomar nuevas medidas” para evitar la aparición de nuevos infectados.

“La actividad gastronómica en sus diferentes rubros, continuará funcionando con estricta protección sanitaria, respetando distancia social y aplicando los protocolos vigentes. La atención al público dentro del local no podrá exceder las 24 horas”, remarcó.

Por otra parte, la administración de Sáenz aclaró que todas estas nuevas medidas no rigen en el municipio de Tartagal, donde en los últimos días se registraron varios casos positivos de COVID-19, por lo que este lugar “continuará con las disposiciones emitidas la semana pasada, pudiendo la comunidad concretar salidas para adquirir alimentos o medicamentos”.

A la fecha Salta registró 27 casos positivos por Covid-19 distribuidos por departamentos: 10 en Capital, 11 en Orán, 2 en San Martín, 1 en Cafayate, 1 en Rivadavia y 2 en Rosario de Lerma. En lo que respecta a la zona del noroeste argentino, esta provincia, junto con Santiago del Estero y Catamarca, que hasta el momento no tiene infectados, tiene una de las mejores situaciones epidemiológicas.