Se realizaron las elecciones en la Facultad de Cs. Exactas y Naturales

Con un alto nivel de participación, se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA, las elecciones de los representantes de los Consejos Directivo, Superior y Electoral, donde estuvieron habilitados para votar los claustros de Estudiantes, Egresados, Docentes y No Docentes.

El miércoles 18 votaron Estudiantes y No Docentes con una afluencia de alrededor del 80% en el primero y del 90% en el segundo. No hubo votos anulados ni en blanco. Ayer, jueves 19, votaron los claustros Docente y Egresados, con una participación del 80%.

En los claustros de Estudiantes, Docentes y No Docentes se presentaron listas únicas, Franja Morada, Facultad y Celeste y Blanca, respectivamente. En Egresados se impuso Renovación.

La decana de la FACEN, Mgter. Susana Martínez de Montiel, señaló que “el proceso electoral se desarrolló con total normalidad, y pese a todas las limitaciones que impone la pandemia, se pudo llevar adelante con un buen nivel de participación de los distintos claustros”.

Destacó que las elecciones se desarrollaron en el marco de un estricto cumplimiento del protocolo sanitario por el COVID 19. A tal fin, se distribuyeron los kits sanitarios; personal de maestranza sanitizó en forma permanente las mesas y aulas en las que se votó, habilitándose las mesas de tal manera de respetar el distanciamiento social.

Además, mencionó que “se dispuso personal en el hall de entrada del edificio histórico para guiar a los egresados y a los estudiantes hacia el lugar donde se debía votar, ya que no se continuó con la tradición de los espacios físicos, sino que se los distanció con el fin de que no haya motivo de reuniones y se respete el distanciamiento social”.