Sectores sindicales le ponen plazo al Gobierno y reclaman reabrir la discusión salarial

En alerta por la crisis cambiaria y la aceleración de la ya de por sí alta inflación, sindicatos, asociaciones y autoconvocados de la Administración Pública Provincial presionan para revisar las paritarias vigentes, aun cuando los acuerdos se cerraron apenas doce días atrás.

El pedido se hizo públicamente este martes, mediante conferencia de prensa en la que expresaron su rechazo al acuerdo salarial pactado entre el Ejecutivo, ATE y UPCN, y reclamaron reabrir la discusión salarial. En la conferencia de prensa estuvieron presentes representes de APOC Catamarca, Autoconvocados de la Salud, Aprosca, Asociación de trabajadores del IPV Catamarca, Sindicato de Empleados de Catastro, Sindicato de Empleados de Rentas de Catamarca.

Todos coincidieron en marcar que la no convocatoria para la firma del último acuerdo, justamente es porque “ellos quieren sentarse con personas que no están informadas y que no pueden pelear. Esa es la razón por la que se convoca a unos y no se convoca a otros”. Así lo marcó el CPN Pablo Marceze, de Autoconvocados de la Salud, apuntando que son estos gremios los que realmente conocen la base e índices sobre los que se debe calcular un aumento de salario.

El malestar apunta también a los dirigentes sindicales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremios con representación mayoritaria en la administración pública y lugar en la mesa de discusión paritaria con el Ejecutivo provincial.

“Este plan de reducción del Gobierno de manera sistemática está adormeciendo a los trabajadores. De a poco, el Gobierno con los acuerdos que hace con determinados gremios nos está quitando el salario real”, sostuvo Marceze.

En ese contexto, decidieron intimaron al Ejecutivo para ser convocados para rediscutir la pauta salaria. “Solicitamos al Gobierno que nos escuche que representamos la voluntad del trabajador. Si realmente quiere hablar con los trabajadores tiene que hablar con nosotros. Le damos 72 horas a partir de ahora para que nos convoque a todos los que estamos acá, no en separado sino en forma conjunta, y nos sentemos a dialogar”, apuntó Verónica Ribotta, referente del gremio IPV.