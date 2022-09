Segunda jornada de alegatos: la defensa de Cristina Kirchner aseguró que "el plan de limpiar todo no existe"

La defensa de Cristina Kirchner comenzó este martes la segunda audiencia de alegatos en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Por esta causa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que la actual Vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy iniciaron hoy su alegato con la respuesta a lo que la fiscalía llamó el “plan limpiar todo”.

“Construyeron una historia paralela para armar una operación de acusación que llaman el plan limpiar todo. El plan limpiar todo no existe”, dijo Beraldi.

Ese plan, según la fiscalía, fue la decisión del gobierno de Cristina Kirchner pocos días antes de terminar su segundo mandato en 2015 de pagarle todas las obras que se debían para luego cerrar las empresas. Los fiscales dijeron que la Vicepresidenta estaba al tanto de todo eso. Lo hizo en base a mensajes del celular que le secuestraron al ex secretario de Obras Públicas José López cuando fue detenido con los bolsos con nueve millones de pesos.

De allí señalaron que Cristina Kirchner se reunión con López en la quinta de Olivos y luego con Báez en Santa Cruz para que el paguen al empresario 537 millones pesos, a través de una resolución firmada el 25 de noviembre de 2015 por el ex ministro de Planificación Julio De Vido, para que después echen a los empleados y abandonen las empresas.

Beraldi explicó esas circunstancias. Dijo solo hay cuatro o cinco mensajes que aluden a Cristina Kirchner. “Cualquiera sabe que si uno busca cuatro mensajes y busca construir una historia va a fracasar. Ella no aparece en ningún mensaje a ninguna de las personas. Son solo circunstancias de que van a ver a la señora, que me reúno, que no me reúno. Y en el punto más cercano es un mensaje de López con el secretario. Y tener una reunión de un secretario de estado con una presidente es algo rutinario””, dijo la defensa. La fiscalía pidió que la actual Vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También señaló que a Báez no se le pagaron los 537 millones de pesos. Beraldi explicó que lo que dictó De Vido fue una resolución aprobada por todas las instancias administrativas pero que nunca se pagó. “La prueba de la fiscalía y de la Dirección Nacional de Vialidad muestra que el 25 de noviembre de 2015 no se realizó ningún pago a Báez. ¿De donde sacan eso los fiscales? Tampoco le pagaron el 26 o el 27. De los sistemas oficiales surge que los certificados están pendientes de pago. Eso esta en la causa”, señaló.

La fiscalía dijo que al 10 de diciembre de 2015 a las empresas de Báez no se le debía plata. Pero la defensa mostró planillas de que sí se le debían.

El punto último del plan limpiar todo que habló la defensa. Fue lo que la fiscalía marcó como una reunión de Báez y Cristina en Santa Cruz el 30 de noviembre. Luciani señaló que ese día la entonces presidenta llegó a la provincia en un vuelo para reunirse a la tarde con el empresario.

“Falso”, dijo Beraldi. El abogado dijo que Cristina Kirchner había llegado a Santa Cruz el día anterior. “Y el 30 de noviembre en horas de la tarde la presidenta viajó a la provincia de Río Negro, a Bariloche donde llevó adelante una serie de actos oficiales durante todo al tarde. ¿Cómo salen los Fiscales ahora de esto?”, dijo y se preguntó Beraldi luego de mostrar el video del acto.

Otro punto de la defensa fue la relación comercial de los Kirchner con Báez en el alquiler de hoteles y propiedades. Es lo que se investigó en las causas “Los Sauces-Hotesur”, un expediente en el que la vicepresidenta y sus hijos -el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia- fueron sobreseídos junto con el resto de los acusados y eso está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Beraldi señaló que las relaciones comerciales fue lo que la fiscalía llamó el móvil para la asignación de obra pública Báez. “Esas relaciones comerciales son legales, legitimas y están sobreseídas”, dijo la defensa. También analizó que si la intención de los Kirchner hubiese sido cometer delitos con Báez lo hubieran antes de llegar a la Presidencia de la Nación. “Si hubiera existido la idea de ser corruptos habría existido mucho. Cuando era intendente, gobernador, lo hubieran insertado mucho antes. Decían que manejaba todo en la provincia, por lo que cuando era gobernador le hubiera sido mucho mas fácil”, dijo.

Respecto de la acusación por administración fraudulenta, Beraldi señaló que “ninguna norma le impone a la Presidenta de la Nación controlar la obra publica”.

“Mañana, a partir de las 9, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el 'plan limpien todo'. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido”, tuiteó este lunes por la noche Cristina Kirchner, que el domingo ya había convocado a seguir los alegatos de forma online. El tuit de Cristina Kirchner tras la primera jornada de alegatos.

Horas antes, poco después de que finalizara la primera jornada, la ex mandataria también se había expresado en sus redes: “Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guion de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

Este lunes, sin Cristina Kirchner presente en la videoconferencia (está autorizada a no hacerlo por sus labores institucionales), los abogados apuntaron contra la acusación: “La fiscalía pidió 89 años de prisión para todas las personas que están acusadas en este juicio. Es un disparate”. Asimismo, defendieron al ex presidente Néstor Kirchner, sobre quien Luciani y Mola hicieron referencia como parte de la estructura criminal: “Néstor Kirchner está muerto y lo imputan como si estuviera en este juicio”.

De todas formas, el momento más saliente de la primera jornada de alegatos de la defensa fue cuando Beraldi comparó las causas de Cristina Kirchner con la que tuvo Juan Perón en 1956, un año después de ser derrocado por un golpe de estado. “A Perón le hicieron un proceso por traición a la patria y asociación ilícita, lo mismo que a Cristina”, dijo y leyó párrafos del fallo de la Justicia en el proceso al ex presidente.

“Ampliada las declaraciones indagatorias de los procesados surge a lo que se refiere a todos los legisladores nacionales que los mismo actuaron de forma de absoluta sumisión y de temor al ex presidente y de sus personeros aprobando leyes bajo amenaza directa y leyendo textos ya redactados”, relató Beraldi. La referencia fue a parte de la acusación de la Fiscalía a Cristina Kirchner que sostuvo que el Congreso aprobó los presupuestos con las irregularidades en las obras públicas de Báez.

“Esas épocas fueron vergonzosas y no pueden volver a repetirse. No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el nunca más, no corrupción en la Justicia. Lo que millones de argentinos esperamos de este juicio es que se defina acorde a la ley”, pidió el defensor.

Tras defender la gestión de la obra pública en Santa Cruz desde el aspecto técnico, la audiencia terminó a las 15 en punto como había pedido el tribunal. Pero antes Beraldi anunció que hoy hablará de lo que los fiscales llamaron en su alegato el “plan limpiar todo”. Se trata de lo que la Fiscalía entendió que fue la decisión del gobierno de Cristina Kirchner pocos días antes de terminar su segundo mandato en 2015 de pagarle todas las obras que se debían para luego cerrar las empresas. Los fiscales dijeron que la Vicepresidenta estaba al tanto de todo eso.

“Mañana será el capítulo a este otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con calumnias y mentiras que llamó plan limpiar todo. Yo les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí es un escandalo cuando vean la mentira del plan limpiar todo no van a salir de su asombro”, anunció el abogado.

A su vez, la expectativa está puesta en saber si finalmente la propia Cristina Kirchner tomará la palabra durante esta jornada o la que resta el viernes, algo que es posible porque la Vicepresidenta es abogada y puede ejercer su propia defensa.

Audiencia del día martes 20 de septiembre