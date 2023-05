Sin definiciones electorales, Cristina Kirchner apuntó solo al pasado y criticó a Macri: "Este gobierno es infinitamente mejor"

Cristina Kirchner se presentó en Plaza de Mayo este jueves 25 en un acto conmemorativo por los 20 años del día en que Néstor Kirchner asumió como Presidente de la Nación. El acto comenzó a las 16 y no contó con la presencia de Alberto Fernández, quien no fue invitado por la vicepresidenta.

Bajo la lluvia, la Vicepresidenta reivindicó su gestión y la de Néstor Kirchner ante una militancia que insistió con el operativo clamor. “Aunque me quieran matar y meter presa, nunca voy a ser de ellos. Soy del pueblo”, señaló.

Entre los presentes, al lado de la exmandataria se ubicaron Máximo y Alicia Kirchner, Kicillof, De Pedro y Massa.

Con el cántico "Una más y no jodemos más", Cristina Kirchner cerró su discurso una hora después y sin definiciones: "Gracias por el cariño y el amor que es lo que me ha sostenido en pie. Sin el amor, sin los rosarios, sin Dios y sin la Virgen, seguramente no estaría acá. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho".

Lo más destacado del discurso de CFK: Mirada al pasado, Néstor, y la crítica a Macri y a la Corte

Sobre Néstor Kirchner: “Cuando él llegó el Estado era chiquitito, pero la deuda externa que le habían dejado era así de grande”

“En aquel Estado, YPF había sido privatizada y era una empresa española como Aerolíneas Argentinas. Tampoco estaba el Correo, que también había sido privatizado. La ANSES tampoco existía porque cuando él llegó en Argentina se jubilaban unos pocos. Los recursos de los trabajadores habían sido privatizados y entregados a las famosas AFJP”, analizó Cristina Kirchner en el marco del acto que conmemora los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación en 2003.

“Entonces, si todo estaba en manos de los privados, buenos administradores, porque Argentina debía tanta plata? porque habían contraído deuda externa, la habían estatizado en el '82 y siguieron toda la década del '90 para sostener la falsa dolarización endeudando el país”, comentó luego y sentenció: “El día que se cayó esa falsa dolarización estalló el país”.

Sobre la crisis del 2001: “Esos dólares y pesos que se le quedaron los genios de las finanzas los pagaron los kukas, Néstor y Cristina”

“A la Patria hay que tomarla sin beneficio de inventario, hay que comprenderla y amarla completa. Esta plaza, cuando yo era senadora, fue poblada de represión a Madres y Abuelas aquí el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo de los argentinos en el corralito de aquel calvo de ojitos claros”, recordó y criticó a la oposición: “La verdad, cuando hoy vemos y escuchamos a quienes eran discípulos y colaboradores de ese ministro explicarnos lo que van a hacer a nosotros, porque claro nosotros no entendemos de economía como ellos, no fuimos a la universidad…”

En esa línea, continuó: “Es cierto, Kirchner fue un simple abogado como yo pero fuimos los 'kukas' los que pagamos los depósitos a plazo fijo. Si, con el Boden 12 que no es una oferta para ir al shopping, es el bono que se le entregó a cada uno que cuando fueron a buscar los dólares y pesos a los bancos no estaban”. “Esos dólares y pesos que se le quedaron los genios de las finanzas los pagaron los kukas, Néstor y Cristina”, completó. La militancia colmó las calles bajó la lluvia.

Defensa de su gestión: "A pesar de los errores y diferencias, este gobierno es infinitamente mejor que lo hubiera sido otro de Macri”

En un pasaje de sus palabras, la Vicepresidenta se refirió a la gestión actual de Alberto Fernández y también apuntó contra Mauricio Macri. “Todos saben las diferencias que he tenido y tengo y no es necesario explicarlas… Lo dije un 20 de diciembre en La Plata cuando señalé: 'Va a haber crecimiento, pero ojo cuiden los precios de la economía porque sino se lo van a llevar 4 vivos'. Y pasó, se lo están llevando 4 vivos”, señaló y continuó: “Porque Argentina volvió a crecer, porque a pesar de las equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas”.

“Los argentinos necesitamos dar un salto cualitativo y una alianza entre lo público y privado”

“Los argentinos necesitamos una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor e incorporar tecnología. Cuando uno ve las principales economías que han surgido, fundamentalmente en el lado asiático, cuando uno mira esos ejemplos lejos está de esa doctrina que quieren imponer acá de que el mercado y lo privado todo lo resuelve. Al contrario, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y privado en los sectores en las actividades que más retorno provocan”, detalló Cristina Kirchner.

“No puedo olvidar la plaza de aquel 25 de mayo del 2003, pero tampoco la plaza de la calabaza, la plaza del 9 de diciembre del 2015 cuando nos despedimos no para siempre”, recordó y enfatizó: “Y no me despedí. Ese día lo recuerdo con mucho amor y agradecimiento. Creanme que para una militante política de mi generación, después de tres períodos de gobierno haber podido decirle a los argentinos que le dejábamos un país mucho mejor del que habíamos recibido era una muestra de orgullo”.

El mensaje de Cristina Kirchner a poco de iniciar el acto frente a la Casa Rosada

"En un ratito nos vemos", publicó la Vicepresidenta junto a una imagen de la plaza colmada de militantes que esperan su discurso.