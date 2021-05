Taxistas de Catamarca: "La situación no es alarmante, es desesperante"

Los trabajadores de taxis y remises, en diálogo con diario LA UNIÓN, manifestaron que el pedido de reunión con el gobernador Raúl Jalil es para solicitar un subsidio ante el aumento del combustible. En este sentido, indicaron que a raíz del aumento del gas natural comprimido (GNC) del 47%, y al no ser su intención trasladar dicho incremento a los pasajeros, se vieron con la necesidad de gestionar asistencia. "De 28 pesos que estaba saltó a 42", señalaron.

En tanto, los choferes de Fray Mamerto Esquiú también pidieron que se renueve la ordenanza de 1994 para poder regular una tarifa común para todas las agencias. También solicitaron al Municipio un crédito de los que otorga la Caja de Crédito y Prestaciones provincial para cambiar cubiertas y reparar los automóviles, pero no obtuvieron respuestas. Además de los costos que demandan las habilitaciones. Si bien se reunieron con funcionarios municipales, reclamaron que el intendente Guillermo Ferreyra nunca los atendió, a pesar de haber pedido la audiencia. "El 80 por ciento de los trabajadores solo depende de lo que gana en el taxi o remis", aseguraron.

Los conductores manifestaron a diario LA UNIÓN que las pérdidas del sector por la pandemia llegan en algunos casos hasta el 60 por ciento y que a pesar de ser considerados "transporte público" en los decretos que anuncian las nuevas restricciones, no son subsidiados como las empresas de colectivos.

"Estamos pidiendo una ayuda del Gobierno, desde el primer día de la pandemia no dejamos de trabajar, trasladando al personal de Salud, policías, personas con síntomas; también pedimos vacunas porque corremos los mismos riesgos que un conductor de ambulancia o enfermero", expresaron.

Posteriormente, agregaron que "el Gobierno no quiere declararnos esenciales, a pesar de que nuestro trabajo lo sea, porque deberían subsidiarnos y vacunarnos". En este marco, informaron que solo en la Capital casi 1800 familias viven del taxi o remis y añadieron que "la situación no es alarmante, es desesperante; queremos cuidar nuestra fuente de trabajo, es duro, poner un vehículo en funcionamiento implica una gran inversión y estamos pasando un momento muy grave en el sector".

"El taxi y el remis son populares, lo usa la clase trabajadora, y por eso tenemos la tarifa que tenemos, pero para sostener eso no nos están subsidiando; al último aumento lo hicimos hace dos meses y recién la llevamos a 57 pesos en Capital", contaron. No obstante, los choferes de Fray Mamerto Esquiú indicaron que allí mantienen una tarifa de 35 pesos porque están sujetos al precio que sondean los autos que no están habilitados, ya que la Municipalidad no establece una tarifa para todas las agencias, por lo tanto no se está regulando.

"Nuestra tarifa es baja porque no podemos competir con las otras agencias que al no pagar las habilitaciones ni los seguros pueden permitirse un precio bajo", acotaron.

Nota presentada al Ejecutivo.

Cabe resaltar que la misiva difundida y elevada al Ejecutivo provincial solicitando surtidores convoca a todas las agencias de taxis y remises de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Recreo. La iniciativa fue impulsada en un primer momento por Radio Taxi Fénix.

Por otra parte, los taxistas capitalinos relataron que lo único que recibieron por parte de los Municipios fue un par de módulos alimentarios. Ayuda que consideran insuficiente ya que los impuestos subieron. "No nos perdonaron nada", indicaron. En tanto, los de FME contaron que no les cobraron la habilitación anual de 2020 que costaba 1600 pesos, pero a su vez tuvieron que gastar en la documentación requerida para acceder a ese beneficio, costos que fueron abonados por los mismos conductores.

Otra dificultad que enfrentaron los taxistas fue la del cobro del IFE, asistencia económica a la que algunos no pudieron acceder por ser propietarios de un automóvil. En este sentido, insistieron en el reclamo de que el auxilio financiero millonario que llegó desde Nación para el transporte público solo incluyó a la grandes empresas de colectivos. "Sin embargo, el año pasado a pesar de los fondos que bajó Nación, los choferes de colectivos hicieron paro porque los empresarios no les pagaban; en ese momento nosotros continuamos trabajando y hasta 15 horas arriba del auto, lo que alcanza solo para comer en el día", señalaron.

"Vamos a dar un tiempo prudencial, pero estamos en estado de alerta y movilización, de no obtener una respuesta la próxima semana con el apoyo de los compañeros vamos a hacer una movilización, un bocinazo porque la situación no da para más, ya no hay márgenes, no tenemos más espalda para seguir aguantando aumentos, inflación", sentenciaron.

Finalmente, manifestaron que "de ser una clase trabajadora, pasamos a la indigencia, no podemos comprar ni una cubierta".