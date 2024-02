Tras el cruce de Milei con el Sur del país, Jalil coincidió en que las Provincias son "preexistentes" a Nación

En un nuevo capítulo de las tensas relaciones entre las provincias y el Gobierno Nacional, las provincias del Sur del país protagonizaron un fuerte cruce con el Presidente Javier Milei. Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén y Chubut apuntaron duramente contra el Ejecutivo Nacional por la quita de subsidios, especialmente, al transporte, y sus gobernadores amenazaron con “cerrar la llave” del petróleo. Al respecto, el Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil se hizo eco del conflicto por los subsidios y la coparticipación apoyando la idea de la importancia de las Provincias, aseverando que son “preexistentes” a Nación.

"Catamarca también considera que las Provincias son preexistentes. Es por las Provincias que se formó la Nación y son sus recursos los que la Nación recibe y administra. Es necesario el diálogo firme para encontrar soluciones y dejar atrás las confrontaciones", sostuvo el mandatario provincial a través de la red social X (ex Twitter). Catamarca también considera que las Provincias son preexistentes. Es por las Provincias que se formó la Nación y son sus recursos los que la Nación recibe y administra. Es necesario el diálogo firme para encontrar soluciones y dejar atrás las confrontaciones. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) February 23, 2024

En este sentido, el gobernador añadió: "En Salta dialogamos con el ministro Franco y sabemos que podemos encontrar puntos en común. Los gobernadores saben que Argentina se construye desde la unidad, solidaridad y el esfuerzo equitativo de cada provincia",

Las provincias del Sur amenazaron con interrumpir la exportación de petróleo

"Si el miércoles no nos sacan la pata de encima a los chubutenses, no sale una gota de petróleo de la provincia" apuntaron las provincias del Sur del país este viernes en un nuevo capítulo de la pulseada entre las Provincias y Nación por los subsidios y la coparticipación. En este sentido, el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue uno de los más controversiales y contundentes en su descontento con las decisiones del Ejecutivo Nacional. Al respecto, Torres advirtió que si el Ministerio de Economía de Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a la provincia, interrumpirá la exportación de petróleo.

"Ahí los quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Me hubiese encantado estar empujando juntos, celebrar que licitamos una escuela, que podemos hacer la Ruta 37, pero me tengo que encontrar con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque osamos decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte", apuntó el mandatario provincial del PRO durante la movilización masiva de gremios petroleros, camioneros y de la construcción en Comodoro Rivadavia.

"Por eso pasa esto, porque dijimos ´vamos a cuidar a los comodorenses´, porque me saqué una foto con un intendente que es de otro partido, que no es del partido del Gobierno. Así no se hace política", arremetió Torres.

Más tarde, compartió en sus redes sociales un comunicado que lleva la firma de todos los mandatarios patagónicos y que se titula "Las Provincias Unidas del Sur", donde denuncia "extorsión con amenazas de restricción de fondos públicos" que le pertenecen a las jurisdicciones.

La respuesta de Milei: “Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”

Luego de que el gobernador de Chubut amenazó con interrumpir el suministros de petróleo y gas si el Gobierno Nacional no enviaba $13.500 millones en concepto de coparticipación, el presidente Javier Milei lo desafió a “proceder” y “hacerse cargo de las consecuencias en la Justicia”.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente señaló que esos fondos corresponden a “una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. En ese sentido, explicaron que el cobro de dicha deuda “se realiza por descuento directo de la Coparticipación”.

“De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”, planteó el Poder Ejecutivo.

Luego de insistir en que los gobernadores deberán reducir el gasto público “como está haciendo el Gobierno nacional”, la Casa Rosada lamentó que el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, haya lanzado “una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores”.

Según detallaron, se trató de una amenaza “chavista” porque cortar el suministro de hidrocarburos implica necesariamente un “avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas”.

“Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, fue la desafiante respuesta del Gobierno.

Y agregó: “Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos”.