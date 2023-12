Alerta Amarilla por tormentas en Catamarca: ¿Qué zonas afectará?

Después de unos días calurosos posteriores a las tormentas fuertes que afectaron a toda la provincia de Catamarca, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva Alerta Amarilla que afectará las siguientes zonas: Departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Zona serrana de Pomán.

Esta alerta implica que las áreas serán afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El mismo Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas tormentas se darán durante la noche de este jueves 28 de diciembre, hasta la mañana del viernes 29.

Qué cuidados se deben tener en cuenta durante una Alerta Amarilla:

1- No sacar la basura. Retirar los objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades.Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.