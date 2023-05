Aprosca sostiene el paro y vuelve a denunciar el uso de las guardias para desmovilizar

Un nuevo paro en el sector sanitario, en este caso promovido por Aprosca, se llevó a cabo este miércoles, sobre el final del cuarto mes de protesta. A la fecha, el petitorio presentado al Gobierno provincial, solicitando mejoras salariales, laborales y previsionales, sigue sin ser respondido. En el medio, se suman las denuncias por el desmanejo y la discrecionalidad de las guardias, el impacto de esto en la salud pública y la precariedad de los trabajadores.

La medida de fuerza, que a juicio de Julio Sánchez,, secretario general del gremio, “vuelve a terner un alto acatamiento”, acotando que esto se da no solo en el Hospital “San Juan Bautista” sino también en todos los centros de salud públicos del interior del país. El nivel de adhesión, se da “a pesar de la gran corrupción de guardias para desmovilizar el paro”, según el gremialista, denuncia que viene sosteniendo en el tiempo. Sobre esto acusa directamente a la ministra de Salud, Dra. Manuel Avila, a quien hace responsable de estas presiones y manejos, a la vez que también de las consecuencias en los mismos pacientes.

Al puntualizar, sentenció: “en estos están alineados la ministra de Salud y algunos directores de hospital del Valle Central”, indicando luego, en el diálogo con La Unión, que lo de ahora no es nuevo y que desde el año 1996 se vienen efectuando denuncian judiciales al respecto, las que no prosperaron. “Quienes manejan la Justicia en Catamarca, se levan las manos, y lo mismo los ministros. Y ellos encontraron como hacer corrupción con este mismo tema. Hay que ver las transferencias con cifras siderales que les llegan a los mismos ministros, a los jefecitos y a los directores, quienes sobreviven haciendo trabajar a muchísima gente con las guardias”. A esto Sánchez añadió Un nuevo paro en el sector sanitario, en este caso promovido por Aprosca, se llevó a cabo este miércoles, sobre el final del cuarto mes de protesta. A la fecha, el petitorio presentado al Gobierno provincial, solicitando mejoras salariales, laborales y previsionales, sigue sin ser respondido. En el medio, se suman las denuncias por el desmanejo y la discrecionalidad de las guardias, el impacto de esto en la salud pública y la precariedad de los trabajadores.

La medida de fuerza, que, a juicio de Julio Sánchez, secretario general del gremio, “vuelve a tener un alto acatamiento”, acotando que esto se da no solo en el Hospital “San Juan Bautista” sino también en todos los centros de salud públicos del interior del país. El nivel de adhesión se da “a pesar de la gran corrupción de guardias para desmovilizar el paro”, según el gremialista, denuncia que viene sosteniendo en el tiempo. Sobre esto acusa directamente a la ministra de Salud, Dra. Manuel Ávila, a quien hace responsable de estas presiones y manejos, a la vez que también de las consecuencias en los mismos pacientes.

Al puntualizar, sentenció: “en estos están alineados la ministra de Salud y algunos directores de hospital del Valle Central”, indicando luego, en el diálogo con La Unión, que lo de ahora no es nuevo y que desde el año 1996 se vienen efectuando denuncian judiciales al respecto, las que no prosperaron. “Quienes manejan la Justicia en Catamarca, se llevan las manos, y lo mismo los ministros. Y ellos encontraron como hacer corrupción con este mismo tema. Hay que ver las transferencias con cifras siderales que les llegan a los mismos ministros, a los jefecitos y a los directores, quienes sobreviven haciendo trabajar a muchísima gente con las guardias”. A esto Sánchez añadió, además, que muchos de los que cobran por esto, efectivamente no cumplen la guardia, indicando que esto se hace evidente cada vez que un paciente llega a la consulta y no puede ser atendido por el profesional que, aunque figura y cobra, no está físicamente cumpliendo con la guardia.

Los otros gremios

Consultado por la reunión que las ministra de Salud y de Trabajo mantuvieron el lunes pasado con ATSA, UPC y ATE para definir el listado de los trabajadores que pasarán a contrato de Planta Permanente, el secretario general de Aprosca reiteró el malestar con estas entidades gremiales, deslizando que “ellos son parte de la misma corrupción. Son cómplices si se reúnen a hacer algo a espalda de los trabajadores”. Y tal como lo vienen mencionando desde el inicio del conflicto de la salud pública, para Aprosca ninguno de estos gremios tiene legítima representatividad, porque no están habilitados para hacerlo y no registran las asambleas adecuadas. además, que muchos de los que cobran por esto, efectivamente no cumplen la guardia, indicando que esto se hace evidente cada vez que un paciente llegua a la consulta y no puede ser atendido por el profesional que aunque figura y cobra, no está físicamente cumpliendo con la guardia.