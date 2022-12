Asueto navideño: ¿qué servicios funcionan?

En la previa del fin de año, rige en la jornada de este viernes el primero de los asuetos dispuestos por el Gobierno Nacional, al que adhirió el Ejecutivo provincial. Por lo tanto, este 23 y el próximo 30 no habrá actividad en algunos organismos. Por caso, no trabajan la administración pública, incluyendo también a EC SAPEM Y Aguas de Catamarca. En cuanto a los organismos nacionales, ANSES hoy no abrirá sus puertas.

En cuanto a los bancos, estos trabajan con normalidad lo mismo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La norma nacional había precisado que el asueto no alcanzaba a las instituciones bancarias y entidades financieras.

La disposición tampoco aplica para el resto de los trabajadores del sector privado. En su caso, su situación quedará a definirse por cada empresa e institución en cada caso particular.