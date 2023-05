ATE Salud pone la alerta en el pase a contrato y apuró a Ávila por definiciones

Tras el anuncio en la Asamblea legislativa del pase a contrato de planta permanente para trabajadores del sector salud, las alertas en los gremios se activaron. La ministra de Salud, luego de los dichos del primer mandatario provincial también declaró que iba a reunirse con la ministra de Trabajo para definir el lista de alrededor de 300 trabajadores que reunen las condiciones para la nueva condición contractual. Esto fue hace poco más de una semana y en vista de esto y por otros reclamos sin respuesta, antes del mediodía trabajadores de salud, acompañados por ATE Salud de manifestaron en el Ministerio de Salud. El objetivo principal de la manifestación fue justamente intentar una reunión con la titular de la cartera sanitaria, lo que les fue negado “por problemas de agenda”. Ante la solicitud les prometieron una reunión para la semana entrante, pero, tanto los trabajadores como José “Tato” Traverso, referente de la entidad gremial, adelantaron que no van a esperar y que este mismo viernes regresarán por definiciones y la reunión con la ministra Manuela Ávila.

Ese día, tal como adelantó a La Unión, se realizará una movilización para de esta manera apurar la resolución a un petitorio presentado hace una semana, Esta manifestación no afectará la atención de los pacientes, por cuanto no va a implicar un paro del sector salud, sino que, significa poner al trabajador en la calle. “Si no nos reciben este viernes, vamos a comenzar a caer en las casas de los funcionarios, porque donde nos tienen que recibir es en el lugar de trabajo y no dilatarnos. Si no nos reciben aquí (por el Ministerio), vamos a ir a su casa, porque en algún lado nos tienen que recibir y darnos una respuesta”, apuró el gremialista.

Petitorio y contratados

El petitorio, según indicó Traverso apunta a resolver la situación de los precarizados. Y sobre esto indicó que el área jurídica contable del sector Salud desde hace un par de años viene reclamando un ítem diferencial y nunca hubo tratamiento de esta solicitud.

A esto se añade un tema que, luego del anuncio de Jalil, ya se puede vislumbrar que va a generar polémica. “Luego de escuchar lo dicho por el Gobernador, sabemos que muchos trabajadores no van a poder ingresar a esta opción de contrato de planta permanente. Básicamente porque en el recibo de sueldo les sale 104 horas, pero en los hechos reales ellos trabajan 144 horas- Y el anuncio dice que el trabajador que tiene 2 años de antigüedad con contrato de guardia y pasa a contrato de empleado público tiene que tener 120 horas, pero el recibo dice otra cosa. Por eso no van a ingresar y es así que, hecha la ley, hecha la trampa”, describió Traverso.

Por esto es que el gremio insiste con dialogar con la ministra porque “esto no es para hoy sino para ayer”.

Relacionado a esto, que ya viene generando suspicacia entre los empleados con contrato de guardia, surge otra situación. “Los compañeros fueron a preguntar por los expedientes que ya se firmaron de contratos de guardia, donde se beneficia todo el interior, tenemos conocimiento que todavía no están hechos estos expedientes y la gente ya firmó el contrato de guardia. El último que puso lla firma, fue el 23 de marzo y miren la fecha en la que estamos y todavía no le dieron el alta a los trabajadores. Es como decir que no están trabajando. Por eso decimos, que se están burlando de nosotros”, sentenció el gremialista.

Los afectados por esta maniobra son alrededor de 190 trabajadores y a estos se suman otros tantos que son los que deberían entrar a contrato de empleado público y que ahora están con contrato de guardia.

Punto índice

Otro conflicto es el relacionado al punto índice. Para describir lo irregular de esta situación, el referente de ATE Salud contó el caso de un trabajador que está como jefe de un sector contable del Hospital “San Juan Bautista” y que desde hace quince años cobra salario de solo 1 índice. “Por eso cobra dos mangos. Un índice es lo más inestable que hay y en función de los requisitos que se han puesto, ese muchacho no va a ingresar al contrato de planta permanente”, contó.

A esto caso grave se le suma otro similar de un trabajador del sector de Rayos, que, con el mismo índice, pero con siete años de antigüedad también quedaría afuera. “Por estos casos, que nosotros llamamos rezagados, que son alrededor de 100 personas, es que nosotros buscamos que nos den una respuesta”, acotó marcando de esta manera la impaciencia de los empleados del sector.