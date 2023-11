Balotaje en Catamarca: menos fervor y la "avivada" de los colectivos, así votaron los catamarqueños

Por tercera vez en el año, los catamarqueños fuimos a las urnas y entre la primera vez de las PASO y esta última del balotaje, hubo diferencias y bastantes marcadas. No solo por la cantidad de candidatos menos entre los que elegir, en una instancia y otra, sino también por el clima, la cantidad de electores y hasta por el fervor de una y otra elección. Por ejemplo, lejos quedó lo de agosto, donde dieron el presente en las urnas el 73% del padrón catamarqueño. Se recuerda que ese 13 de agosto la apertura de las escuelas y de las mesas, registró una significativa demora, lo que terminó siendo una marca de la jornada electoral.

Todos recuerdan luego las generales de octubre, donde el clima y la gran cantidad de votantes apiñados desde temprana hora, dieron la nota del día. De ese día se recuerdan las largas filas, el calor, los momentos de lluvia y hasta una participación que llegó al 80% del padrón catamarqueño. Foto Gustavo Roldán / La Unión

Ahora, lo sucedido este domingo de balotaje, difiere en buena medida a las dos instancias previas. La concurrencia no fue masiva pero no obstante fue significativa. A diferencia de las otras oportunidades electorales, las escuelas mostraron postales casi vacías o de una escasa concurrencia, inclusive en el horario pico de la media mañana. Con marcado menos fervor, el cansancio parece que jugó y la coincidencia del fin de semana largo, no habría pasado de largo en Catamarca. A pesar de todo esto, la asistencia a las urnas en la provincia, según la Justicia Electoral, sumó un 76%. Foto Gustavo Roldán / La Unión

Fue bajo estas condiciones que se votó en nuestra provincia en una elección, calificada como histórica, no solo por lo crucial sino por el largo proceso que conllevó para poder definir quién va a ser el Preisidente n° 50 del país. Para sumar por uno o por otro, es decir, elegir entre Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei, de La Libertad Avanza, estaban habilitados poco más de 340 mil catamarqueños. Foto Gustavo Roldán / La Unión

Colectivos y la avivada de cobrar

El tema del transporte público, no puede dejar de mencionarse, Se había anunciado desde el Ministerio de Transporte de la Nación que este domingo el transporte público iba a ser gratis. Esto para que se pueda ejercer el deber cívico y "garantizar la mayor concurrencia a las elecciones". La medida decidida por el Gobierno nacional preveía el financiamiento del servicio, y esto contó con la adhesión del gobierno provincial.

A pesar de este anuncio, tanto el nacional como el que a nivel provincial se remitió, en la práctica esto no se concretó, por lo menos hasta casi llegado el mediodía. Esto fue calificado de "avivada" de parte de los usuarios, fue denunciado justamente por ellos, quienes se vieron sorprendidos desde primera hora. A esto se sumó el malestar, porque la mayoría llegaba a las paradas sin la SUBE y allí fueron frenados por los choferes, que, cumpliendo órdenes de sus patronales, no permitieron el viaje sin el pago previo.

Como si esto no fuera suficiente, los catamarqueños agregaron a sus quejas las pronunciadas demoras. "Mucha demora y encima te cobran", apuntaron los votantes y esa fue la tendencia de los mensajes que se replicaron en las redes sociales. Otros indicaron, que la gratuidad comenzaba a regir recién desde las 11 hs, lo que tampoco se coincide con la idea original, por cuanto esto debía ser desde las 8 hs, que fue la hora del comienzo de la jornada de balotaje en nuestra provincia. Y para mayor pesar de los pasajeros, la línea 108 interno, no estuvo funcionando. Esta corresponde a la empresa 25 de Agosto y recorre la Rotonda CAPE, Bº 920 Viviendas y Valle Chico.

Lo de siempre, las denuncias

Sobre el mediodía y cuando la asistencia de los catamarqueños a las urnas promediaba el 40%, la Alianza Unión por la Patria en Catamarca realizó una presentación ante el Juzgado Federal. Allí denunciaron que había registrado boletas dañadas en la parte donde se visibiliza el número de Lista 134.

El apoderado de la alianza oficialista, Damián Brizuela, solicitó que frente a esta circunstancia, la Justicia arbitre los medios necesarios para considerar como válidas las boletas referidas. Desde La Libertad Avanza, denunciaron lo mismo. "Hay cosas que, siendo graves, nosotros ya las tenemos naturalizadas, como el robo de boletas, pero en esta ocasión no es en la escala de lo sucedido en las elecciones generales", había indicado Adrián Brizuela referente del espacio libertario en Catamarca a La Unión.