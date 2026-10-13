Banda de Varela invita a vivir un día de campo con sabores regionales

Banda de Varela se prepara para convertirse en escenario de una nueva experiencia de turismo rural y comunitario, con una propuesta que reunirá gastronomía regional, producción local, música en vivo y actividades recreativas para vecinos y visitantes. La jornada, denominada "Un día de campo en Banda de Varela", se desarrollará el próximo sábado 17, de 17 a 22, en Finca Lobo, con entrada libre y gratuita.

Ubicado a unos 15 minutos del microcentro de la Capital, este sector se prepara para recibir a familias, turistas y personas interesadas en conocer sus características productivas y culturales a través de una actividad que combinará el encuentro comunitario con el disfrute de un entorno rural.

La iniciativa propone una experiencia que integra diferentes aspectos de la vida del barrio. La feria de productores y emprendedores, las comidas regionales, los espectáculos musicales y los juegos tradicionales formarán parte de una programación pensada para públicos de distintas edades. A estas actividades se sumará la posibilidad de acercarse al río y disfrutar del paisaje natural que caracteriza a la zona.

La propuesta se enmarca en el programa "Ciudades Anfitrionas / Barrios Turísticos", impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital. Su objetivo es promover nuevas experiencias turísticas a partir de la participación de los vecinos, el reconocimiento de la producción regional y la valorización de la identidad propia de cada barrio.

La jornada tendrá lugar en una parcela productiva de Banda de Varela, donde residentes y turistas podrán conocer emprendimientos locales, compartir experiencias con sus protagonistas y participar de actividades que buscan mostrar el potencial turístico y económico de la comunidad.

Feria de productores, verduras frescas y sabores de la región

Uno de los principales atractivos será la feria de productores y emprendedores del barrio, que ofrecerán una variedad de productos regionales, verduras frescas, dulces caseros y degustaciones. La actividad permitirá que quienes asistan conozcan directamente las producciones locales y entren en contacto con las familias que desarrollan sus emprendimientos en la zona.

También participará la Asociación Frutihortícola de Banda de Varela, junto con familias y emprendedores que compartirán sus productos y experiencias con los visitantes. De esta manera, la feria no estará limitada a la comercialización, sino que también ofrecerá un espacio para dar a conocer las actividades productivas y el trabajo de quienes forman parte de la economía barrial.

La gastronomía ocupará un lugar destacado dentro de la programación, con preparaciones vinculadas a los sabores y a la actividad productiva de la zona. Entre las opciones previstas se encuentran las hamburguesas elaboradas con carne de ganado menor, particularmente de cabra y oveja.

Esta propuesta gastronómica incorporará productos asociados con la producción regional y formará parte de una experiencia que busca combinar las costumbres locales con el encuentro entre productores y consumidores.

La feria, las degustaciones y las comidas regionales serán algunos de los espacios centrales de la jornada, junto con las propuestas recreativas y musicales. La intención es que quienes concurran puedan recorrer el predio, conocer las producciones y compartir una tarde en contacto con la identidad rural de Banda de Varela.

Una bajada al río para compartir mates

La experiencia también incluirá una actividad al aire libre junto al río, con una bajada prevista para compartir unos mates y disfrutar del entorno natural del sector.

Este componente se integrará a la propuesta como una alternativa para quienes quieran complementar el recorrido por la feria y las actividades programadas con un momento de descanso y encuentro en el paisaje característico de Banda de Varela.

La posibilidad de disfrutar del río se suma así a la combinación de producción, gastronomía y recreación que define la iniciativa. El entorno rural y natural constituye uno de los elementos que acompañarán la jornada, concebida para que tanto los vecinos como los visitantes puedan conocer el barrio desde distintas perspectivas.

La actividad busca ofrecer una experiencia que reúna costumbres, sabores y espacios propios de la comunidad, con una programación que no se limita a los espectáculos, sino que también incorpora la participación de productores, familias y emprendedores.

Música en vivo con artistas locales

La música será otro de los componentes principales de "Un día de campo en Banda de Varela". La programación artística contará con las actuaciones de Luis Chazampi, Coco Acosta, Los Hermanitos Herrera, La Tríada y Ecos del Litoral, entre otros artistas.

La locución y la animación estarán a cargo de Franco Ocaranza, quien acompañará el desarrollo de las actividades previstas durante la jornada. Los espectáculos musicales se integrarán a una propuesta que busca generar un espacio de encuentro para la comunidad y ofrecer a los visitantes distintas alternativas de entretenimiento. La presencia de artistas formará parte de una programación más amplia, en la que convivirán las expresiones culturales, la gastronomía, la producción y los juegos tradicionales.

La organización prevé que la jornada se desarrolle entre las 17 y las 22, con acceso libre y gratuito en Finca Lobo. Durante ese horario, quienes concurran podrán participar de las diferentes actividades y recorrer los espacios destinados a la feria y a las propuestas recreativas.

Juegos tradicionales para toda la familia

La programación también contempla juegos tradicionales y propuestas recreativas destinadas a las familias. Entre las actividades previstas se encuentran las carreras de embolsados, el tira y afloja y el juego de las sillas, alternativas que buscarán sumar participación y entretenimiento al encuentro.

A estas opciones se agregará una propuesta de escalada, destinada a quienes se animen a poner a prueba su destreza física.

La combinación de juegos tradicionales y actividades recreativas apunta a que la jornada incluya alternativas para distintas edades e intereses. Así, la propuesta gastronómica y musical estará acompañada por espacios de participación en los que las familias podrán compartir experiencias y disfrutar de una tarde diferente.

Las actividades recreativas se integrarán al resto de la programación en el predio de Finca Lobo, donde el público también tendrá la posibilidad de acercarse a los productores, conocer los emprendimientos del barrio y disfrutar del paisaje natural.

Trabajo articulado

"Un día de campo en Banda de Varela" es organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, junto con la Asociación de Productores de Banda de Varela. La iniciativa cuenta, además, con el acompañamiento de instituciones educativas como FASTA, ISAC y Rubinstein.

La participación de estas instituciones forma parte de una propuesta que busca fortalecer la articulación entre el sector público, el ámbito educativo y la comunidad. El objetivo es generar oportunidades para el desarrollo turístico y económico del barrio mediante experiencias que involucren a quienes producen, emprenden, estudian y viven en la zona.

En este marco, estudiantes del Instituto FASTA pertenecientes a las carreras de Turismo, Gestión de la Producción Agropecuaria y Gestión Ambiental tendrán la posibilidad de realizar prácticas vinculadas con sus respectivas formaciones Los alumnos participarán de la organización y el desarrollo de la experiencia junto con productores, emprendedores y vecinos, lo que les permitirá involucrarse en una actividad concreta relacionada con sus áreas de estudio.

La propuesta incorpora así una dimensión educativa que se suma a los objetivos turísticos y productivos. La participación estudiantil se desarrollará en contacto con los actores locales y en el marco de una actividad que busca poner en valor los recursos y las características propias de Banda de Varela.