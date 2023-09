Becados de Santa María: sin respuesta, endurecerán y aumentarán los cortes de ruta

Los becados municipales de San José que prestan servicio en los establecimientos educativos de este distrito de Santa María mantienen el corte sobre Ruta n° 40, repitiendo este martes la medida a la altura de la localidad de La Loma. La protesta se mantiene y se agudizaría, por no haber obtenido respuesta de las autoridades provinciales, quienes habían adelantado que se iban a hacer presente es lunes, lo que finalmente no se concretó.

Las expectativas de los trabajadores se diluyeron y por ello, tal como lo habían adelantado, la protesta se mantiene bajo la misma modalidad, que por ahora se extiende hasta las 18 hs, habilitando el tránsito cada hora.

Mientras esto se mantiene, la comunidad se suma al reclamo, solicitando con urgencia una solución, por cuanto indican que además de los trabajadores, los perjudicados son los alumnos. “Que alguien le avise al ministerio de Educación que las escuelas necesitan ordenanzas, cocineras, ayudantes de cocina. Los niños de San José hace una semana que no tienen clases normales”, apuntaron.

Más cortes de ruta

Entre los precarizados crece el malestar, y estos a pesar del cansancio que la misma protesta impone, se manifiestan molestos por la indiferencia oficial. Las miradas apuntan al intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez y a la senadora departamental, Erica Inga, a quienes se les habría encomendado la tarea desde el Ejecutivo provincial, de resolver el planteo de los becados.

Según Walter Marcial, quien oficia de vocero, “Cuando vino la última vez el Gobernador, ldejó encargado nuestro tema al intendente y a la senadora. Nosotros al hablar con Raúl Jalil en ese momento, nos dijo que los dejaba a ellos a cargo y que lo que debían hacer era dialogar con nosotros y llevarle a él nuestro pedido y planteo. Lamentablemente nunca tuvimos ningún tipo de diálogo con ellos. El único acercamiento con la senadora Inga fue el jueves pasado, pero solo para preguntarnos y recién interiorizarse del caso. Nos dijo que iba a ver nuestros expedientes y después de eso, nunca más nos llamó”.

Marcial, sostiene que el pedido que vienen sosteniendo desde hace meses, es por el pase a planta permanente, aclarando que la solicitud apunta a ocupar los POF que están quedando vacantes en las escuelas, por la jubilación del personal. “No estamos pidiendo que se creen puestos de trabajo, sino que se ocupen los cargos disponibles de las Plantas Orgánicas Funcionales que están vacantes en cada una de las escuelas. Hay establecimientos en donde estas vacancias están desde 23 años y en otros casos han pasado dos años, y las siguen presupuestando en cada ciclo lectivo”.

El vocero adelantó que en función de la falta de respuesta y no habiendo hasta el momento desde la Provincia, adelantaron que las medidas se van a endurecer. Por eso se analiza la posibilidad de no solo cortar el acceso por Ruta n° 40, sino también de sumar esta misma modalidad sobre Ruta n° 39. “Si no somos escuchados, se va a cortar este miércoles la otra ruta por el sur, y vamos a ver la posibilidad de endurecer el corte y ya habilitar el tránsito solo cada dos horas”.