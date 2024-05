Jueves complicado Paro en Catamarca: Transporte, docentes y bancos se adhieren y paralizan la provincia UTA, ATECA, CONADU, la Bancaria Catamarca y ATSA se sumaron a la medida dictada por la CGT. Por lo tanto no habrá colectivos, los chicos no tendrán clases y no habrá atención bancaria. Los que no adhieren son las estaciones de servicio y parte del comercio, que atenderá a criterio de los propietarios.