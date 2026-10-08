Catamarca inicia una nueva evaluación para medir la evolución de los aprendizajes

Este miércoles comenzó la segunda fase del Operativo META 2026 (Medición y Evaluación para la Transformación del Aprendizaje), una nueva instancia del Sistema Provincial de Evaluación de los Aprendizajes que se implementa en instituciones educativas de Catamarca.

La evaluación se extenderá hasta los primeros días de noviembre y alcanzará establecimientos ubicados tanto en Capital como en el interior provincial. En esta segunda etapa participarán instituciones educativas de gestión estatal y privada, con una cobertura que permitirá reunir información sobre los aprendizajes de una cantidad significativa de estudiantes.

En total, esta instancia alcanzará a:

57 instituciones educativas de gestión estatal y privada.

de gestión estatal y privada. 331 secciones .

. Una matrícula estimada de 6.302 estudiantes .

. Áreas de evaluación: Lengua y Matemática .

. Alcance territorial: Capital e interior provincial .

. Período de aplicación: desde este miércoles hasta los primeros días de noviembre.

La puesta en marcha de esta nueva medición representa una continuidad dentro del sistema provincial de evaluación y permite avanzar sobre una cuestión central: no solamente conocer qué nivel de desempeño alcanzaron los estudiantes, sino también observar cómo evolucionaron sus aprendizajes durante un determinado tramo del año.

Una segunda instancia para observar cambios

La segunda fase del Operativo META tiene un carácter complementario respecto de la primera instancia de evaluación realizada durante el año. Por ese motivo, la nueva aplicación no se plantea como una medición aislada, sino como una oportunidad para establecer una comparación entre los resultados obtenidos en ambas etapas.

La posibilidad de contar con dos instancias de evaluación permite observar si se produjeron avances en los aprendizajes de los estudiantes durante este período. De esta manera, los resultados de la segunda etapa podrán ser analizados en relación con la información obtenida anteriormente.

El objetivo del Operativo META es, precisamente, generar información que permita conocer diferentes dimensiones del desempeño educativo. La comparación entre las evaluaciones aporta una perspectiva sobre la evolución de los aprendizajes y permite ampliar el diagnóstico más allá de una medición puntual.

En este sentido, la segunda fase suma información a un proceso que busca construir una mirada más amplia sobre los aprendizajes en la provincia. Los datos obtenidos en las dos instancias podrán ser considerados de manera conjunta para identificar la evolución registrada durante el tramo evaluado.

Lengua y Matemática como áreas de evaluación

La nueva evaluación contempla dos áreas centrales: Lengua y Matemática. La aplicación en ambas disciplinas permitirá reunir información específica sobre los aprendizajes alcanzados por los estudiantes que forman parte de esta etapa del operativo. El alcance previsto, con 331 secciones y una matrícula estimada de 6.302 estudiantes, permitirá disponer de nuevos resultados para el análisis del sistema educativo provincial.

La información generada a partir de las evaluaciones tendrá como propósito contribuir al conocimiento de los niveles de desempeño y, al mismo tiempo, aportar elementos para analizar la evolución registrada entre la primera y la segunda instancia.

Así, el proceso de evaluación se estructura sobre la comparación de resultados y sobre la posibilidad de utilizar esa información para profundizar el diagnóstico educativo.

Información para fortalecer el diagnóstico

Uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa es el uso de los resultados como insumo para fortalecer el diagnóstico del sistema educativo provincial. La información obtenida no se limita a establecer un registro del desempeño de los estudiantes. También busca aportar evidencia que permita analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y disponer de elementos para la toma de decisiones.

En este marco, los resultados constituirán un aporte para el diseño de políticas educativas y para las decisiones orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La evaluación adquiere así una función vinculada con la generación de evidencia. A partir de los datos producidos en las distintas instancias, se busca contar con información sistemática que permita comprender mejor la situación de los aprendizajes y su evolución.

La comparación entre las dos etapas constituye una herramienta para observar los cambios producidos durante el período y fortalecer el diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema educativo provincial.

Un trabajo articulado entre distintas instituciones

El Operativo META 2026 es desarrollado mediante un trabajo articulado entre diferentes instituciones vinculadas con la educación y la producción de conocimiento.

Participan en esta estrategia:

El Ministerio de Educación y Trabajo .

. El Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (CEDECITCA) .

. La Escuela de Educación de la Universidad Austral.

Estas instituciones intervienen en el desarrollo y fortalecimiento de la estrategia provincial de evaluación de los aprendizajes, articulando sus aportes dentro de una iniciativa destinada a generar información sistemática y confiable.

La participación conjunta forma parte de una estrategia que busca consolidar un sistema de evaluación capaz de producir evidencia sobre los aprendizajes en Catamarca y aportar elementos para una mirada integral sobre el sistema educativo.