"Catamarca Nocturna", la propuesta fotográfica que muestra otra perspectiva de paisajes catamarqueños

En el marco de la 51° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el fotógrafo catamarqueño David Moya presenta su muestra fotográfica “Catamarca Nocturna” en l galería del Museo de la Fiesta del Poncho, ubicado en el ingreso del Predio Ferial.

“La idea es mostrar los paisajes que todos conocen de día, para ellos son intervenidos de noche, con la finalidad de mostrar la estrellas, el cielo nocturno en lugares como El Rodeo, Las Juntas, el Paso de San Francisco, Tinogasta, la ruta 60, y mostrar las bondades que tienen los cielos de Catamarca y así hasta se puede incluso hacer un turismo distinto”, señaló Moya.

En la muestra se exponen seis fotografías que reflejan casi diez años de trabajo. Además en un tótem se pueden ver videos que muestran cómo se realizaron las tomas expuestas y hasta se puede interactuar con ellas.

David Moya es un joven catamarqueño que se dedica hace diez años a hacer fotografías de paisajes, especialmente nocturnos. “Para mí – dice el fotógrafo- es una pasión mostrar paisajes conocidos por todos, pero en su versión nocturna” y eso se ha convertido en su sello distintivo.

Además, explicó que para realizar este tipo de fotos se utiliza una técnica totalmente distinta. La cámara de día no lee lo mismo que de noche, el automatismo no sirve en estos casos y por eso hay que hacer ajustes manuales. Por otra parte, David relató que planifica sus trabajos con mucha anticipación “hay veces que vamos a un lugar y no se dan las condiciones buscadas para determinada toma, entonces se planifica un nuevo viaje, en algunos casos se llega a hacer la toma un año después”.

La muestra “Catamarca Nocturna” estará expuesta en la galería de acceso al Museo de la Fiesta del Poncho, ubicado al ingreso del Predio Ferial, hasta el domingo 24 de julio en el horario de 14 a 22 horas.