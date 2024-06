Cómo preparar las famosas Cookies Black & White que son un furor en New York

Las Cookies Black and White son una tradición en Estados Unidos, pero en particular en la ciudad de Nueva York está viviendo una especie de moda que las reposicionó como tendencia. Simplemente se tratan de unas galletitas redondas y planas famosas por su look tan de diseño de modas: una mitad está cubierta con un glaseado de chocolate negro y la otra mitad con un glaseado de vainilla blanco.

La principal característica de las Black and White es la masa: la base de la galletita es suave y esponjosa, similar a un pastelito en lugar de una cookie crujiente tradicional. Suele tener un dejo a sabor a limón o vainilla. Luego, la clave es como resolver el glaseado, que es su marca registrada. La mitad negra generalmente se hace con un glaseado de chocolate y la mitad blanca con un glaseado de vainilla.

Su historia y popularidad se centra en Nueva York. El mito dice que las black and white cookies se originaron en las panaderías judías de Nueva York a principios del siglo XX. Las primeras versiones pueden haber aparecido en Alemania, pero se popularizaron en los Estados Unidos gracias a las comunidades inmigrantes. Muchas la llaman “Half Moon”.

Rápidamente se convirtieron en un ícono de la repostería neoyorquina debido a su presencia en muchas panaderías locales y delicatessen judías. Su apariencia única y su delicioso sabor las hicieron híper populares entre los residentes y visitantes de la ciudad. Fueron mencionadas en varios programas de televisión, series y películas, como el episodio “The Dinner Party” de la serie “Seinfeld”, lo que ayudaron a su fama y atractivo cultural.

Así como las “opera”, la “tita” o las “lincoln” son parte de la matriz nostálgicas para los porteños de Argentina, para muchos neoyorquinos, estas galletas evocan recuerdos de infancia y tradición familiar. La combinación de glaseados blanco y negro las hace visualmente atractivas y fácilmente reconocibles. Hay muchas referencias en el arte de esa ciudad a todo lo que sea “Blanco vs. Negro”.

Acá va la receta para hacerlas en casa. Es mejor comerlas dentro de las 24 horas posteriores a la cocción, cuando el pastel está más suave y el glaseado más crujiente. Pero si las guardás en un recipiente hermético a temperatura ambiente, estarán buenas por unos días más.

Receta para preparar las Cookies Black & White

Cantdad. 12 a 14 galletas

Ingredientes

2 tazas / 255 gramos de harina para todo uso

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de sal marina fina

¼ cucharadita de bicarbonato de sodio

⅓ taza / 80 mililitros de crema agria o yogur de leche entera

⅓ taza / 80 mililitros de leche entera

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 cucharadita de ralladura de limón finamente rallada

¼ cucharadita de extracto de almendras

½ taza / 115 gramos de manteca sin sal, a temperatura ambiente

¾ taza / más 2 cucharadas / 200 gramos de azúcar granulada

2 huevos grandes, a temperatura ambiente

Para el glaseado

2 ½ tazas / 300 gramos de azúcar glass

Agua hirviendo, según sea necesario

1 ½ cucharadas de jarabe de maíz ligero

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal de fina

70 gramos de chocolate sin azúcar, derretido y enfriado

2 ½ cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

Instrucciones