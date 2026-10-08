Continúa vigente la alerta amarilla por vientos para seis departamentos de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido directrices precisas que mantienen vigente, para este viernes 9 de octubre, una Alerta Amarilla por condiciones meteorológicas adversas vinculadas al viento. Esta disposición oficial abarca de manera directa a sectores específicos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, demarcando una franja territorial donde la atmósfera exigirá extremar las precauciones institucionales y ciudadanas.

La irrupción de este fenómeno climático responde a la dinámica propia de los sistemas de presión en altura que afectan los sectores cordilleranos y precordilleranos, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las rutas de comunicación ante variaciones meteorológicas drásticas. Las autoridades competentes se encuentran en estado de seguimiento continuo para evaluar la evolución de estas variables a lo largo de toda la jornada.

Parámetros técnicos y fenómenos asociados

Desde la perspectiva estrictamente técnica, el pronóstico elaborado por el organismo oficial detalla un escenario complejo para los departamentos afectados. Los datos precisos que caracterizan este evento meteorológico son los siguientes:

Dirección predominante: Vientos procedentes del sector oeste.

Velocidad sostenida: Rango estimado entre los 50 y 70 km/h.

Intensidad de ráfagas: Picos que podrían superar los 100 km/h, con especial incidencia en los niveles más altos del relieve.

Fenómenos asociados: Potencial reducción de visibilidad, presencia de viento blanco y formación de ventiscas.

Estas magnitudes técnicas no solo representan un factor de riesgo para la circulación vehicular, sino que también alteran de forma significativa las condiciones de visibilidad horizontal y vertical, incrementando la peligrosidad en caminos de alta montaña donde la estabilidad atmosférica es sumamente frágil.

Impacto en la infraestructura vial y el turismo

Las consecuencias de este frente climático ya se hacen sentir de manera directa sobre la infraestructura de circulación. Concretamente, los caminos de acceso al Balcón del Pissis se encuentran nevados, una situación que imposibilita de forma absoluta el tránsito por la zona. La acumulación nívea sobre la traza vial bloquea el paso seguro, convirtiendo el trayecto en un riesgo inadmisible para cualquier tipo de vehículo.

Ante este panorama crítico, las autoridades han dispuesto que continúan inhabilitados preventivamente los accesos al Balcón del Pissis. Esta directriz operativa está dirigida con carácter de urgencia a turistas, operadores turísticos y visitantes, a quienes se les solicita de manera formal no ingresar a la zona mientras se mantengan las condiciones adversas. La preservación de la integridad física de quienes habitan o transitan la región se convierte así en la prioridad fundamental de las dependencias de control.

Acciones preventivas y gestión del riesgo

La adopción de estas medidas restrictivas no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una estrategia integral planificada. Específicamente, la medida forma parte de las acciones preventivas de Protección Civil y Gestión de Riesgos, cuyo propósito institucional central es preservar la seguridad de quienes transitan por este sector cordillerano.