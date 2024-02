Cuáles son las peligrosas consecuencias de no desayunar según los expertos

El desayuno es una comida importante para nuestro día a día, está presente en múltiples dietas e ignorarla puede traerle consecuencias a nuestra salud. Comer y tomar algo a la mañana nos proporciona energía para comenzar la jornada de la mejor manera posible.

Cuáles son las consecuencias de no desayunar a la mañana

No tener energía: no desayunar puede generar una sensación de cansancio y somnolencia. Esto hace que el rendimiento mental y físico de las personas sea más bajo. Sin embargo, comer algo simple no es la solución, se debe elaborar una combinación adecuada de alimentos para darle energía al cuerpo.

Sube el nivel de glucosa en sangre: omitir la primera comida del día afecta negativamente a los niveles de glucosa y la concentración de insulina. Esto es más preocupante para las personas que tienen diabetes.

Estrés y cambios emocionales: no consumir nutrientes a la mañana puede generar descontroles emocionales. En caso de experimentar cambios emocionales que afectan al trabajo y la vida familiar, se recomienda revisar la dieta.

Ganas de comer: al no alimentarse de buena manera por las mañanas, genera un aumento de peso ya que aparece la sensación de ansiedad. Ignorar el desayuno puede llevar a que, durante el día, se consuman alimentos pocos saludables y en porciones más grandes.

Defensas bajas: el desayuno es muy importante para fortalecer el sistema inmunológico. Ignorar esta comida genera que el organismo sea más susceptible a las infecciones transformándose en algo mucho más débil.

Problemas digestivos: algunos expertos estiman que la digestión lenta y el estreñimiento son causa de no haber desayunando o quizás, de hacerlo de manera poco saludable. Por el momento no hay evidencia científica de esto.

Problemas cardiacos: según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard los hombres que no se alimentan por la mañana pueden llegar a tener a hasta un 27% de posibilidades de sufrir un ataque cardíaco o enfermedades coronarias graves.