Denuncian discrminación y el pésimo estado del baño para discapacitados en un supermercado

Nuevamente la discriminación dice presente y los afectados en este caso son las personas con discapacidad, dejando en claro que del dicho declamativo a los hechos, hay un enorme trecho. Mucho se habla sobre la inclusión, pero en la práctica, acontecen situaciones que dejan en claro que esto no se está cumpliendo en nuestra provincia. Para prueba está lo vivió Imanol y su familia, cuando quisieron acceder con su silla de ruedas a un baño de un supermercado ubicado en la zona alta de la ciudad Capital. Lo que desilusionó no solo fue descubrir que el espacio exclusivo era usado como depósito, sino también escuchar el desdén con el que trataron a la mamá y al papá del menor, cuando estos le reclamaron al gerente de la sucursal de la firma VEA.

Lo sucedido fue denunciado vía redes sociales por Fernanda Varela, madre del niño que es conocido por la lucha que junto a su hermano emprenden a diario contra la Distrofia muscular Duchenne. Por esta condición, es que el mayor de los niños está obligado a usar silla de ruedas, la que hasta el momento no le impidió llevar una vida con normalidad, por caso en el acceso a su escolaridad. Esta normalidad se chocó el fin de semana cuando se vivió un tenso momento al llevar a su hijo a uno de los baños que están habilitados para su condición en el centro de compras de Altos del Solar.

“Me siento indignada con VEA de Altos del solar. Mi hijo Imanol quien usa silla de ruedas quiso entrar al baño, pero para nuestra sorpresa el baño para personas con discapacidad estaba como depósito. En los otros baños la silla no entra.” relató mediante posteo Fernanda visiblemente indignada. Luego agregó "me sentí con tanta bronca, pero aun así respiré y pedí hablar con el gerente. Me dijo que el baño estaba inhabilitado porque la empresa de agua no vino a arreglar. Entonces yo le dije que es una cadena de supermercados que tenía que tener ese baño habilitado ya que en los otros baños la silla de ruedas no entra. Me habló de muy mala manera y me dejó hablando sola. Esto no va a quedar así. Me dijo su nombre, pero no su apellido. Es más no sé si será su nombre. Por supuesto nadie me lo dijo.”

A pesar de haber vivido un momento angustiante, la mamá destacó el accionar de uno de los miembros de seguridad, quien se acercó para contenerla mientras lloraba “de la bronca”, y además, también rescató que un trabajador del sector de limpieza fue al lugar para limpiar y acomodar para que su hijo pudiera usar el baño como corresponde.

“No pedí nada que no corresponda y como dije hasta el día que me muera voy a hacer cumplir los derechos de mis hijos. Si nadie los respeta, yo me voy a encargar de que sí se respeten". A esto se debe agregar que la firma comercial le negó al acceso al libro de quejas, dejando solo como opción que el reclamo se haga vía un 0-800. Ante esto, Varela adelantó a La Unión que avanzará con una denuncia ante Defensa al Consumir y la Dirección de Discapacidad.

En tanto y a pesar de la viralización del reclamo, el supermercado acusado de discriminación no acusó recibo de la queja. Lo que resta es saber si en todas las sucursales que están ubicadas tanto en Capital como en Valle Viejo, las condiciones de los baños son las mismas, en función de la necesidad de las personas discapacitadas. Y por extensión, se debe verificar esto en los otros supermercados ubicados en el Valle Central.