Denunciaron que en el "San Juan Bautista" vencieron medicamentos por una suma millonaria

Surgió este miércoles una nueva polémica en la salud pública tras conocerse que un lote importante de medicamentos fue decomisado, tras dejarse vencer sin haberse administrado a los pacientes, esto en el Hospital Interzonal “San Juan Bautista”. La difusión de las imágenes del suplemento nutricional con el cartel “para decomisar”, se viralizó en las últimas horas en las redes sociales.

La Unión intentó a primera hora obtener la palabra del director del principal centro de salud, pero desde la oficina de prensa se indicó que el CPN Miguel Carlos Julio Mosquera Gutiérrez tenía una reunión con el ministro de Salud, Lucas Zampieri, no habiendo otra autoridad que pudiera dar respuesta sobre esta situación.

El medicamento en cuestión es Diben DRINK, del Laboratorio Fresenius Kabi, el que ha sido diseñado específicamente para el tratamiento dietético de pacientes con o en riesgo de desnutrición relacionada con enfermedades, en particular con intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina debido a enfermedades agudas o crónicas y diabetes mellitus.

Se conoce que el producto, al que obviamente no accedieron los pacientes del hospital, en el mercado tiene un valor de $10.000 en su presentación de 500 ml. Como se aprecia en la foto, cada caja tiene 15 sobres, lo que da una suma de $150.000 por caja y, por lo que se conoce, lo que venció en febrero de este año, suma un lote de 25. Si este es el total, la pérdida para el hospital es de $3.750.000. Vale aclarar que los valores consignados son los que se dan para compradores particulares y no para un estamento oficial, donde las contrataciones tienen sus variaciones.

Conocido el caso, desde APROSCA no mostraron sorpresa tras el hecho, acotando con pesar desde el gremio, que esto no es nuevo, sino que ya habría sucedido en otras ocasiones, acusando de esto a las anteriores gestiones del Ministerio de Salud. “Estamos acostumbrados a los medicamentos vencidos, lo que estamos en los hospitales centrales. Esto de ahora, no es la primera, ni la segunda ni la décima. Nosotros hace años que venimos denunciando distintos medicamentos vencidos”, sentenció Julio Sánchez.

“Lamentablemente esto no solo pasa en el” San Juan" sino también en el Hospital de Niños “Eva Perón”, donde se usó la medicación vencida", denunció el gremialista en diálogo con Radio Valle Viejo.

La respuesta

Tras conocerse, lo que vía redes sociales se denunció, pasado el mediodía desde la cartera sanitaria se emitió un comunicado.

Al respecto se informó que "la información es incorrecta sobre el manejo de productos para decomiso", esto a pesar de que el registro gráfico muestra un cartel que refiere "decomizar". Seguidamente la comunicación refiere que los "productos" corresponden a alimentación enteral y que la misma es "adquirida a través de un acuerdo marco con un proveedor que garantiza el reemplazo automático de los lotes al momento del vencimiento".

El comunicado marca después que "este acuerdo, realizado por la Secretaría de Compras de la Provincia con la empresa PRODUMED en fechas 02/05/2023 y 24/05/2023, establece que una vez los productos alcancen su fecha de vencimiento se realizará el recambio del lote por otro con fechas vigentes. Por lo anterior, el 04/03/2024 se recibió una nueva partida con vencimiento en diciembre de este año.

Y se finaliza indicando que "para tranquilidad de la comunidad, que no se trata de medicación ni de alimentación parenteral que se siga distribuyendo en los servicios del hospital, sino de productos dispuestos para el retiro y recambio por parte del proveedor".