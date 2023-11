Descontrol en los focos de incendio en Ambato: ya se se consumieron más de 50 hectáreas

El incendio forestal declarado en las serranías de Ambato, declarado luego del incendió de un automóvil cerca de la Gruta de la Virgen del Valle, en la cuestecilla que lleva a El Rodeo, sigue creciendo impulsado por las condiciones climáticas. El hecho que comenzó este domingo, merced al calor y viento de este lunes, va en aumento, llegando a horas de la siesta hasta el kilómetro 21 de la Ruta N°4. Los primeros reportes de la Brigada de Incendios Forestales refieren que hasta el momento el fuego ha consumido 50 hectáreas.

Tras la declaración del siniestro, se cumplió lo dicho a La Unión, por el Comisario, Ing. Walter Zárate, director de Defensa Civil, quien había adelantado el uso de medios aéreos en las primeras horas, para de esta manera hacer frente a las llamas antes del ingreso de las fuertes ráfagas de viento que el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado. En este contexto, las condiciones no son las mejores y según lo marcado por el organismo provincial, son tres los focos de incendio. Uno está cerca de la zona del Cristo Redentor, otro en el Mirador y el tercero está desatado en el kilómetro 21 y 22 de la Ruta N°4.

En los focos activos, trabajan intensamente los brigadistas, en equipo con los Bomberos Voluntarios de Capital, Valle Viejo y El Rodeo, concentrados todos en un principio lograr contener los incendios. No obstante, el director de Defensa Civil admite que las condiciones climáticas no están colaborando, ya que el viento y las ráfagas provocan que los focos de incendio sean más difíciles de controlar. En declaraciones a Radio Valle Viejo, Zárate dijo que “el viento no amaina y esto por supuesto complica, porque acelera la propagación del fuego”.

Ruta n° 4 cerrada

En tanto, desde la Comisaría de El Rodeo, informaron que se encuentra cerrada la circulación por Ruta Prov. N° 4, esto por encontrarse esta vía con escasa visibilidad por la presencia del humo ocasionado por el incendio en el sector de la cuestecilla. De momento hay horario de reapertura de dicha ruta, y por lo tanto, los viajeros solo pueden circular por Ruta Prov. N° 16 El Rodeo - La Puerta.