Dictaron la conciliación obligatoria a ATE por el conflicto de salud

En el conflicto de la salud pública, en la previa de un nuevo jueves con marchas y movilizaciones tanto de ATE Salud como de Aprosca y Autoconvocados, la Dirección de Inspección Laboral decidió intervenir con una de las entidades que promueven las medidas de fuerza y marchas por la ciudad.

A primera hora, ATE fue notificado por la Dirección de Inspección Laboral que se dictaba una conciliación obligatoria. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de esta manera resolvió “intervenir de oficio” y por lo tanto, la movilización prevista para desde las 9 hs y que tenía justamente como destino las dependientes de la cartera que dirige Verónica Soria, no pudo realizarse.

De esta manera se abre una instancia de diálogo por un plazo de 15 días y la primera reunión conciliatoria será el próximo 16 de septiembre.

La medida deja liberado a Aprosca, entidad que para las autoridades de la provincia, aunque tiene registro gremial en la provincia, no tiene elegidas autoridades y por lo tanto, no está reconocida como tal. Así lo confirmó Diego Moreno, titular de la DIL, quien planteó que este detalle, que ya le fue informado a la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca y a la fecha, no se habría cumplimentado este paso.

En tanto, el funcionario, en declaraciones radiales advirtió a los Autoconvocados, que para poder estar dentro de una mesa de diálogo, deben ajustarse a una entidad gremial, de lo contrario iban a estar sujetos a la misma consideración que la entidad que tiene como referente a Julio Sánchez.