El director del INPRES Catamarca habló sobre los recientes sismos

Los catamarqueños están preocupados por las actividades sísmicas recientes, aunque es muy propio de esta región, ya que estamos en una zona sísmica, en geología quiere decir que son zonas activas de la corteza terrestre muy propensas a sufrir grandes movimientos sísmicos.

Es por esto que, Rodolfo García, director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, dio a conocer el estado de nuestra provincia en lo que respecta a los sismos y los mitos que existen en cuanto a la geología.

"En el caso particular de Catamarca, es que toda la provincia está en zona 2, esa zona es de sismicidad moderada, en donde existe una historia sísmica. De hecho hay sismos que han producido daño, el que más está presente es el que ocurrió en 2004" dijo García y detalló que: "El patrón de ocurrencia de los sismos no es fijo, eso quiere decir que no existe una periodicidad en la ocurrencia de esos eventos, es decir que hay etapas donde van a ocurrir seguido, y otras en las que va a haber un silencio sísmico muy marcado".

Los mitos sismológicos ¿Son predecibles?



"Los terremotos no se pueden predecir. Es una teoría que no está comprobada, en dónde dice que si pasa mucho tiempo que no se está comprobando movimientos es que va a haber un gran terremoto, eso no es así, no hay ningún tipo de evidencia científica de que eso sea así".

El control en nuestra provincia



"El INPRES tiene dos redes nacionales de monitoreo, uno que son las estaciones sismológicas (las cuales están en Choya y Tinogasta) y otro que se llaman acelerómetro, que miden las aceleraciones del movimiento del suelo provocado por un terremoto, esos están colgados por lo general en algunas escuelas, hospitales, etc" señaló el director y continúo: "No obstante, también es cierto que en la medida en la que se tenga una red de monitoreo más densa, podemos captar más movimientos. Eso tampoco quiere decir que esté temblado mas, sino que nos estamos enterando de que está temblando, muchos de esos movimientos que son percibidos por instrumentos de última generación no son percibidos por el ser humano, ya que la intensidad del movimiento del suelo es muy leve".

En resumen, aunque no se puedan predecir los sismos, siempre podemos aplicar las medidas de prevención: