El Ejecutivo, por decreto, le otorgó el 21 % a los docentes

En la mañana de ayer, se reunieron nuevamente los gremios docentes que integran la Intersindical, para continuar con el debate suspendido en la noche del miércoles, donde el tema crucial del aumento salarial seguía sin definirse. Ya se había logrado que el Ejecutivo firmara el acta de apertura de las paritarias, la que tendrá una agenda abierta para este 2020.

El encuentro hoy contó nuevamente con la presencia del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, además del ministro de Educación, Francisco Gordillo y el de Gobierno, Jorge Moreno, quienes escucharon la postura de los sindicalistas, todos centrados en mantener el 35 %. El primer mandatario entabló, según indicaron los gremios, un duro cruce, donde las posturas no lograron llegar a un acuerdo. Así lo confirmaron tanto desde UDA como ATECa, quienes indicaron que “ellos no propusieron ningún margen de discusión”.

Tras un nuevo impasse pasado el mediodía, y como las partes no pudieron ponerse de acuerdo, el Ejecutivo provincial tomó la determinación de imponer el aumento del 21 %, que es el porcentaje que ofrece a todos los sectores, pero, en este caso, lo hará por decreto. El ofrecimiento salarial realizado es a cobrarse en 2 cuotas, siendo el 11% con el mes de octubre, que se cobrará en noviembre y el 10% restante, en el mes de diciembre, para que impacte en el aguinaldo.

La decisión fue calificada de “unilateral”, pero adelantaron desde la Intersindical que este monto es “un paliativo para los trabajadores” y que “puede acontecer más adelante, en el marco del debate paritario, que se incluyan otros temas pendientes que hagan a la mejora del sector”.