El Ejecutivo sostuvo su oferta del 34,6% y los gremios volvieron a rechazarla por insuficiente

En el Salón Auditorio del Ministerio de Educación en la mañana de hoy, la referente de cartera educativa Andrea Centurión y su par el ministro de Trabajo y Recursos Humanos Ariel Luna, acompañados por el secretario de Planeamiento Educativo Gustavo Soto recibieron a los representantes gremiales Jorge Molas y Mario Sánchez de ATECa, Sergio Guillamondegui y Mariana Ventrice de SIDCa, Nancy Agüero y María Vega Cativa de UDA, Claudia Besada y Adriana Silvina Paz de SADOP, y Andrea Sánchez de SUTECa, en el marco de la primera audiencia de conciliación obligatoria.

En este primer encuentro los ministros mantuvieron la oferta inicial del gobierno de conceder un incremento salarial en el orden del 34,6%. Pese a la propuesta, en esta primera audiencia no hubo acuerdo. Además, los sindicatos docentes presentaron, por escritorio, un petitorio con varios ítems. La respuesta al pedido se dará a conocer el martes. En tanto que, para el jueves próximo se prevé la segunda audiencia de conciliación obligatoria.

Reclamos gremiales

La postura de la Intersindical se mantiene firme y esperan que la semana que viene el Ejecutivo mejore la oferta y se acerque al 40% solicitado. No obstante sigue latente el temor de la imposición por decreto, tal y como sucedió hoy con los empleados municipales. En este sentido, desde SUTECA indicaron a Diario La Unión que desde el Ministerio de Trabajo, la postura fue inflexible en cuanto a lo salarial, en tanto que la titular de Educación se abocó a escuchar y dar respuesta a los otros reclamos presentados, estos relacionados a la cuestión edilicia y sanitaria de los establecimientos educativos. En este punto se puso en la mesa de la conciliación obligatoria un tema delicado y que la Intersindical no quiso dejar de lado. Se trata de la “presión” que algunos supervisores generan en los directivos para que los establecimientos se mantengan abiertos a pesar de tener confirmación de casos de contacto estrecho. Sobre esto fue contundente Juan Godoy quien aseguró que “están presionando para que los docentes sigan trabajando en situación de riesgo, tanto para ellos como para los estudiantes”.

Desde Ateca, Mario Sánchez refirió que ahora van a esperar que lo dialogado con Centurión y las soluciones que se adelantaron desde esta cartera sean puestas por escrito para poder hacer luego el seguimiento de los temas formulados en el petitorio. Y en cuanto a lo salarial “lamento” que se siga ofertando lo mismo.