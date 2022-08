El inolvidable e inclusivo viaje de egresado a Bariloche de un joven con parálisis cerebral

Leandro Culasso tiene 18 años y en julio pudo concretar su anhelado viaje de egresados con sus compañeros del Complejo Educativo de Alberdi, de la ciudad de Rosario.

Leandro tiene parálisis cerebral y tiene dificultades en sus comandos motrices, por lo que no puede caminar, no tiene dominio de sus manos y se le dificulta el habla.

Ha realizado a lo largo de sus años rehabilitación y terapias complementarias para adquirir mayor movilidad. Desde lo cognitivo, jamás ha tenido problemas, estudia, usa redes sociales, sube videos. Al colegio va sin acompañante terapéutico y son sus propios compañeros los que lo ayudan a ingresar al aula, sacar la carpeta, hacer los trabajos prácticos.

Esta convivencia en el aula y esta amistad tan natural es lo que permitió que Leandro pueda disfrutar del viaje de egresados a Bariloche.

A Bariloche asistió con su acompañante terapéutico y su mamá contó a diferentes medios lo bien que lo trataron y cuánto disfrutó de todas las actividades. Hizo absolutamente todo lo que le propusieron, subió a un trineo para hacer culipatín y disfrutar de la nieve, anduvo en cuatriciclo, bailó y disfrutó de la noche en los boliches, fue a cada una de las excursiones.

"Fui muy feliz", dijo.

Lo único que dejó de lado fue una tarde de paintball, que descartaron para estar más descansados a la noche y poder disfrutar de otra salida. "El es especial. Siempre está con una sonrisa, es un amigo increíble y si podíamos hacer algo con él lo hacíamos", relató Máximo, uno de los amigos a El Tres. “Cada vez que yo lo llamaba le veía la cara y me daba cuenta lo bien que la estaba pasando... Y cuando me mandaba las fotos... ¡lloré tanto de emoción al verlo feliz! ¡Fue muy feliz en ese viaje! Él es un chico feliz, siempre se ríe, no se hace problemas por nada y en ese sentido sí es muy especial”, detalló su mamá. (Fuente Cadena 3)