En los próximos días aumentará el precio de la carne entre un 10 y 15%

El incremento en el precio de la carne era inminente, según comentó el gerente del Frigorífico Natilla, Renzo Canata, quien consideró que "de no haber sido por la exportación no se habría generado este aumento".

El aumento empezará a reflejarse desde esta semana y el valor rondará entre el 10 y el 15%. Como a modo de ejemplo, Canata mencionó que un corte de carne vacuna que oscilaba entre $500, con el aumento quedarán entre $550 y $600.

"Desde hace un par de semanas que se venía sintiendo en las carnicerías pero no se reflejaba en el mostrador, pero ya no se puede absorber más", manifestó a Radio Valle Viejo y aseguró que "este aumento se da por la exportación de carne vacuna. Después de un primer semestre muy impactado por la pandemia, el segundo semestre se vio muy activado en la exportación e hizo que los precios de la hacienda traccionen con mucha fuerza en la última semana. De no haber sido por la exportación no se habría generado este aumento".

Sin embargo y pese a los motivos del aumento, Canata consideró que "no hay que mirar la exportación con malos ojos, es parte del negocio, parte necesaria también de un país que necesita divisas. Simplemente creo que tenemos hoy una moneda nacional bastante devaluada que lleva a que sea muy difícil competir contra valores internacionales que están dispuestos a pagar, como China, por ejemplo".

Finalmente, adelantó que "seguramente antes de fin de año habrá otro incremento de la carne vacuna".