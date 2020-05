Evaluar, hay que evaluar dijo el ministro Gordillo

Mientras Nación propuso suspender las calificaciones en todos los niveles hasta que se regrese a las clases presenciales, la Provincia anunció que elevará otra propuesta. El titular de la cartera de Educación, Francisco Gordillo, indicó que cada una de las jurisdicciones del país analiza esta situación, para luego plantearlo este viernes, en el Consejo Federal de Educación.

La postura local es más cautelosa, en comparación a lo que se baja desde Nación. Gordillo estaría planteando que en el proceso evaluativo del alumno, se deben cumplir varias pautas, todo esto de acuerdo la particularidad de cada provincia. En este punto, el funcionario acotó que, en el caso de Catamarca, hay zonas en las que hay regímenes especiales. “Ese ciclo lectivo está a punto de finalizar y esos chicos deben ser evaluados”, sentenció.



Métodos

El ministro, según lo referido a medios radiales en la jornada de ayer, además, señaló: “No solamente se evalúan contenidos en los procesos de evaluación. También se hace evaluaciones en función de capacidades, que nosotros, por nuestra formación docente, sabemos distinguir, por ejemplo, cuando un alumno lee y comprende el contenido de ese texto. Eso nos permite tener una vuelta en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Seguidamente, apuntó sobre los métodos evaluativos: “La forma en la que se puede evaluar de una forma o de otra, podemos coincidir o discentir en muchos de los casos. Eso lo vamos a sacar entre todos, dentro de un consenso. Evaluar, hay que evaluar”.



Expectativas

La definición sobre este tema se conocerá en los próximos días, pero desde ya, aunque muchos se mostraron aliviados por el anuncio del ministro Nicolás Trotta, nuestra provincia tiene una postura complemente distinta, lo que no lleva alivio a los padres y docentes, que se habían mostrado reanimados tras los anuncios nacionales. Así se vió reflejado en las redes sociales, cuando se conoció la novedad. Muchos padres expresaron sentirse más tranquilos con la posibilidad de que las evaluaciones no se den, por cuanto no hay cabal seguridad de la comprensión de los contenidos.