En la noche de este miércoles 20 de marzo, falleció el padre Juan Carlos San Nicolás, quien venía atravesando problemas de salud que lo habían alejado del servicio activo del sacerdocio. A las 22.00, las campanas de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle doblaron anunciando la noticia de su partida.

Era oriundo de la ciudad capital de San Fernando del Valle de Catamarca. Había nacido el 22 de marzo de 1948. Tenía 75 años de edad y 51 de sacerdocio, habiendo sido ordenado el 17 de diciembre de 1972 por Mons. Juan Carlos Ferro, Obispo de Concepción de Tucumán, a cuya diócesis perteneció por varios años antes de su llegada a Catamarca.

El padre San Nicolás desempeñó distintos servicios tales como la Catequesis, la formación en el Seminario Diocesano, era un destacado educador y formó parte del Consejo de Educación de Catamarca. También estuvo ejerciendo su ministerio sacerdotal en distintas comunidades parroquiales como Santa Rosa de Lima y San Pío X, fue vicario en la parroquia San Francisco de Asís de Andalgalá, párroco en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Paclín, también pasó por la capilla de Fátima, jurisdicción de la parroquia Inmaculado Corazón de María, entre otras. Fue colaborador de Stella, la revista de la Virgen del Valle.

En los últimos tiempos solía concelebrar la Santa Misa de las 11.00 en la Catedral Basílica a los pies de la Madre del Valle, y tenía a su cargo la homilía.

“Un gran catequista, formador y teólogo”

En 2022 había celebrado sus Bodas de Oro Sacerdotales en el marco de las festividades en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle de diciembre. En esa oportunidad, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, afirmó que “él ha sido siempre un gran catequista, un gran transmisor de la Palabra de Dios, un gran formador de agentes de pastoral, de catequistas, un teólogo”.

Era un gran confesor, y este don fue destacado por nuestro padre obispo, cuando decía que “quizás no ha dimensionado esa capacidad que Dios le ha dado del perdón de los pecados. A cuántos de nosotros nos ha reconciliado con Dios, nos ha sanado interiormente mediante una buena confesión, nos ha acompañado en este misterio, y eso sigue intacto en él”.

De sus propios labios

“Agradezco al Señor, mi Dios, en primer lugar, porque por medio de su Palabra hecha Hombre me llamó y me sedujo, y yo me dejé seducir. Por eso nunca pude callar su Palabra. He tratado de ser simplemente un enamorado”, afirmaba el día de su 50º aniversario sacerdotal.

Y tuvo palabras para la Virgen Morena del Valle: “Cómo no dar gracias a la Dueña de esta casa, a la que en estos días he venido pidiéndole que me estreche en su corazón de Madre, en sus manos entreabiertas, que no me suelte jamás”.

La Iglesia Diocesana agradece a Dios por todo el bien que nos regaló a través del padre Juan Carlos San Nicolás.

Condolencias del Obispo y el Clero

El Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanč, y el Clero de Catamarca participan con dolor y esperanza cristiana la partida a la Casa del Padre del presbítero Juan Carlos San Nicolás.

Elevan plegarias por el eterno descanso de su alma, y acompañan con la oración a sus familiares y amigos.