Filtraciones y riesgos estructurales: así está el Jardín N° 26 de Villa Las Pirquitas

La situación del Jardín de Infantes N° 26 de Villa Las Pirquitas genera creciente preocupación entre las familias de los alumnos, que desde el jueves pasado observan cómo el establecimiento permanece sin actividades áulicas debido a una serie de inconvenientes edilicios que, según denuncian, impiden garantizar condiciones adecuadas para el normal funcionamiento de las clases.

La interrupción de las actividades afecta directamente a 25 niños que asisten regularmente a la institución y que actualmente no pueden concurrir al jardín mientras persistan los problemas detectados en el edificio.

De acuerdo con lo expresado por los padres y familiares, la decisión de suspender las clases está vinculada a las condiciones que presenta la infraestructura escolar, particularmente por la presencia de filtraciones de agua y problemas relacionados con el suministro eléctrico.

Filtraciones y sectores afectados

Según relataron las familias, el establecimiento registra filtraciones de agua en distintos sectores del inmueble, una situación que habría generado complicaciones en espacios fundamentales para el desarrollo de las actividades educativas.

Entre los lugares afectados se encuentran aulas y sanitarios, sectores que, de acuerdo con los reclamos planteados, quedaron en condiciones consideradas inadecuadas para el normal dictado de clases.

La presencia de agua en distintas áreas del edificio, sumada a los inconvenientes derivados de los cortes de energía eléctrica, motivó la suspensión de las actividades hasta tanto puedan resolverse las deficiencias detectadas. Los padres sostienen que la situación representa un riesgo para los niños y que por ese motivo consideran indispensable una intervención que permita restablecer condiciones seguras dentro del establecimiento.

Reclamos formales y expediente administrativo

Frente al escenario planteado, las familias señalaron que ya realizaron las presentaciones correspondientes ante las autoridades competentes.

Según explicaron, se efectuó un pedido formal al área de Educación con el objetivo de exponer la problemática y solicitar una solución que permita el regreso de los alumnos a las aulas. Además, indicaron que se inició un expediente administrativo relacionado con la situación del jardín, aunque remarcaron que hasta el momento no recibieron una respuesta concreta que posibilite la reanudación de las actividades educativas.

La falta de definiciones es uno de los aspectos que más inquietud genera entre los padres, quienes aseguran que el tiempo transcurre sin que existan avances visibles respecto de las reparaciones necesarias.

Una problemática que, según las familias, no es nueva

Otro de los puntos destacados por los familiares es que los inconvenientes denunciados no serían recientes. De acuerdo con los testimonios brindados, los problemas edilicios se vienen registrando desde hace tiempo y, según sostienen, aún no han encontrado una solución definitiva que permita evitar que la situación vuelva a repetirse.

Esta circunstancia incrementa la preocupación de quienes forman parte de la comunidad educativa, ya que consideran que las dificultades estructurales continúan afectando el normal funcionamiento de la institución.

Para los padres, la reiteración de los inconvenientes demuestra la necesidad de adoptar medidas que permitan resolver de manera permanente los problemas existentes en el edificio escolar.

La preocupación por un árbol de gran porte

Además de las filtraciones y los inconvenientes eléctricos, las familias manifestaron preocupación por otro aspecto relacionado con la seguridad dentro del predio.

Según explicaron, en el establecimiento existe un árbol de gran porte que representa un potencial riesgo durante jornadas con fuertes ráfagas de viento. Por este motivo, también solicitaron que se evalúe su remoción, al considerar que podría generar situaciones peligrosas para los alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

La presencia de este ejemplar forma parte de los reclamos planteados ante las autoridades junto con las demandas vinculadas a las condiciones edilicias.

La posibilidad de medidas de protesta

Ante la ausencia de respuestas concretas y la continuidad de la suspensión de clases, los padres comenzaron a analizar distintas alternativas para visibilizar la situación.

Las familias advirtieron que no descartan la realización de medidas de protesta en caso de que no se brinde una solución inmediata a los problemas denunciados. Entre las acciones evaluadas se encuentra incluso la posibilidad de avanzar con la toma del establecimiento educativo como forma de reclamar respuestas urgentes y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

Los padres sostienen que el objetivo central de sus planteos es lograr que los niños puedan regresar al jardín en un entorno seguro y apto para el aprendizaje.

La espera de una solución

Mientras las actividades continúan suspendidas, la comunidad educativa del Jardín N° 26 de Villa Las Pirquitas permanece a la espera de una respuesta que permita resolver los problemas denunciados y normalizar el funcionamiento de la institución.

La preocupación de las familias se centra en la seguridad de los alumnos y en la necesidad de recuperar cuanto antes la actividad escolar. Con el expediente administrativo ya iniciado y los reclamos formalizados, los padres esperan que las autoridades adopten medidas que permitan superar los inconvenientes edilicios y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la educación de los niños que concurren diariamente al establecimiento.