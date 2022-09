Fracasó la conciliación con ATE: No queda otra opción que volver a la calle

En la segunda instancia de diálogo entre el Gobierno provincial y al filo de vencer los plazos que se impusieron en el marco de la conciliación con el gremio de ATE, en cuanto a lo sanitario, tal como lo indicaban los pronósticos, no hubo avances. Desde la entidad, hablan de “una burla” y que todo apuntó a dilatar los plazos para definitivamente no proponer nada. Así lo consideraron tanto José Traverso y la abogada del gremio, quienes adelantaron que el jueves vence el plazo que rige por ley y no al haber acuerdo, las partes quedan liberadas y ATE Salud ya anunció el regreso a las calles.

Según el dirigente gremial, “el Gobierno se burla de salud” y seguidamente pega a ATSA y UPCN, los gremios con los que la Provincia acordó salarialmente y por lo que la posibilidad de otras mejoras no son consideradas posibles. “La Provincia insiste con un acuerdo con ATSA y UPCN, donde ATE no participa y aunque les pedimos el acta de ese hecho, refirieron no tenerla. En síntesis no hubo en ningún momento una contrapropuesta salarial a nuestro pedido de incremento del 100%. Ellos cerraron filas con estos gremios que no representan a los trabajadores de la salud pero son con quienes se insiste dialogar”, sentenció.

En cuanto a los otros puntos, que son los mismos que se presentaron al Ministerio de Salud en el mes de Julio y desde donde parte el conflicto ante la falta de respuesta, durante la instancia conciliatoria solo se avanzó en lo relacionado a la situación laboral de la enfermera Noelia Coronel, quien había sido exonerada luego del episodio de los frascos de vacunas durante la cuarentena. “En los otros puntos, no hubo ningún avance ni siquiera consideraron los mismos. Por ejemplo, el caso de los compañeros precarizados o la situación de los trabajadores en relación de dependencia en las tercerizaciones de los servicios en los hospitales”.

Vuelta a las calles

Ante esta situación y mientras se espera solamente el cumplimiento de los plazos legales, tal como lo indicó Paula Vega, delegada de ATE Salud en el Ministerio de Salud, el regreso con las manifestaciones es un hecho. En cuanto a la modalidad, se evalúa retornar al quite de colaboración para mantener la presencia laboral y la atención a los pacientes, para luego a las 11 hs realizar las protestas y manifestaciones.

Vega destacó que el Ejecutivo a la mesa de diálogo no llevó “ninguna propuesta y vinieron con las manos vacías. Solo dejaron chicanas con relación a ATSA y UPCN, lo que nos deja con un resultado infructífero”.

Traverso luego indicó que la vuelta a las calles es “lamentable” porque habla de una “Gobierno que no escucha”. “Lo que hacen con el sector de salud es una burla”, deslizó para sentenciar seguidamente que los aumentos anunciados en las últimas horas van en contra de lo que las bases piden que es un incremento por sobre esas cifras.