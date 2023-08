Fuerte repudio de una entidad judía a un local que vendía una hamburguesa llamada "Ana Frank"

La Asociación Cultural y Deportiva Israelita “IL Peretz” manifestó su fuerte repudio a un local de comidas rápidas de la ciudad santafesina de Rafaela que ofrecía en su carta una hamburguesa llamada “Ana Frank”, en referencia a la niña alemana de ascendencia judía que dio a conocer en "Diario de Ana Frank" el calvario que vivió durante la ocupación nazi a Holanda, que la obligó a ocultarse durante dos años y medio con su familia en Ámsterdam.

Además, tanto en la carta del local como en su cuenta de Instagram el comercio ofrecía papas fritas bautizadas con los nombres de "Adolf" o "Benito", que hacen referencia a Hitler y Mussolini, responsables de crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que el listado se completa con otras referencias a personajes públicos como "Elvis Presley", "Bob Marley", "Nostradamus", "Diego Maradona" y "Alejandro Magno".

La entidad judía santafecina repudió la actitud de la hamburguesería Honky Donky, situada en patio de comida del Hipermercado Libertad, ubicado sobre la ruta nacional 34, en la zona oeste de la Rafaela e indicó a través de un comunicado: “Imaginamos que por razones de marketing y 'picardía', les pone a sus productos nombres de enorme eco histórico”.

“En ese camino, la propaganda de una hamburguesa que se llama 'Ana Frank' y unas papas fritas de nombre 'Adolf', no solo que no es graciosa ni mucho menos, sino que es agraviante, insultante, repugnante”, señaló la institución en el escrito en el cual añadió: “Esta 'pinceladita' nazi no solo es ofensiva hacia las víctimas del genocidio racista, sino que ofende la dignidad humana”.

El escrito de la asociación tuvo sus frutos y llegó a los dueños del local, que rápidamente salieron a disculparse y retirar los nombres de la polémica de sus cartas. “Pedimos perdón por la ofensa y la falta de sentido de la responsabilidad por el uso indebido que remiten heridas abiertas en la Humanidad en su conjunto”, indicaron en el texto.