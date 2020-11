Golpe al bolsillo: la carne aumentará entre un 10 y un 15 % y a fin de año, habrá otro incremento

La proximidad de fin de año acelera el incremento de varios productos básicos de la canasta familiar, lo que genera un fuerte impacto a la deprimida economía de los catamarqueños. Uno de esos alimentos es la carne, sobre la que ya se han registrado subas en los últimos días, pero estas no serían las últimas. Así lo aseguró el gerente del Frigorífico Natilla, CPN Renzo Canatta, quien consideró que el aumento rondará entre un 10 o un 15 % “en los cortes más demandados, como asado o carne picada, lo que significará 50 pesos de suba respectivamente, por lo tanto un corte de carne con un valor de $500, con el aumento quedará en $550 o $ 600”.

El contador reconoció que el alza es elevada y que “el poder adquisitivo se vio muy deteriorado en los últimos meses. Los aumentos de sueldos quedan cortos en relación a la inflación”. Seguidamente, consideró que “cuando no hay plata, la carne se resigna”, lo que genera preocupación en el sector. A pesar de esta situación que afecta no solo a los clientes, sino a toda la cadena de producción, se adelanta como muy posible que se registren nuevos incrementos en fecha cercana a las fiestas de fin de año.

Exportación

Una de las razones de estos aumentos serían las exportaciones. Así lo comentó Canatta, señalando: “Esto se da por la exportación de carne vacuna. Después de un primer semestre muy impactado por la pandemia, el segundo se vio muy activado en la exportación e hizo que los precios de la hacienda traccionen con mucha fuerza en la última semana. De no haber sido por la exportación, no se habría generado este aumento”. No obstante, “no hay que mirar la exportación con malos ojos, es parte del negocio, parte necesaria también de un país que necesita divisas. Simplemente, creo que tenemos hoy una moneda nacional bastante devaluada, que lleva a que sea muy difícil competir contra valores internacionales que están dispuestos a pagar, como China, por ejemplo”, concluyó.



Aumentos anteriores

Aunque los aumentos se dan todos los días, el anterior y más significativo en este sector se dio en agosto de este año. La suba fue del 5 % en mostrador. Ese incremento fue el segundo más significativo de la pandemia, pero a diferencia del primero, algunas carnicerías habían decidido no trasladarla a los clientes. Ahora, y dada esta situación que preocupa tanto a consumidores como a carniceros y frigoríficos, desde Nación se analiza con regresar al programa “Carne para todos”. La propuesta habría llegado justamente del sector privado.