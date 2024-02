¿Google cierra Gmail?: Qué tan cierto es el mensaje viral que anunció el fin del servicio

¿Google cierra Gmail? La pregunta comenzó a sonar con fuerza este jueves en las redes sociales después de que empezara a circular una imagen en la que se anunciaba el fin del servicio de correo electrónico.

La gráfica en cuestión es un supuesto email de Google en el que avisa que cerrará Gmail. Así de sencillo. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Es una captura de un correo verdadero?

En principio, no. No va a cerrar Gmail. Aunque el gigante tecnológico no emitió ninguna comunicación oficial al respecto, es totalmente improbable que Google elimine un servicio que forma parte de la vida de literalmente miles de millones de personas.

En primer lugar, Google ni siquiera dio indicios de que vaya a interrumpir uno de sus productos estrella, que constituye uno de los pilares no solo de su negocio, sino del funcionamiento de todo su entorno de aplicaciones.

La notificación, un fake que comenzó a circular masivamente este jueves, llegó después de un pedido de disculpas de la empresa por inexactitudes de su herramienta de generación de imágenes Gemini y la acusación de un sesgo racista.

Por otra parte, el fake agrega confusión a una noticia que sí es verdadera: Gmail dejó de funcionar en su versión básica HTML. ¿Cómo afectó esto a los usuarios? En nada. HTML es un lenguaje de programación antiguo. Actualmente, todos los navegadores soportan lenguajes modernos y la versión HTML del servicio de correo ya no funciona más desde enero de 2024, tal como anunció Google. Y los usuarios no tuvieron ningún inconveniente con la nueva versión y lo más probable es que nadie se haya dado cuenta del cambio.